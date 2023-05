Selon les talibans, les directives sur la reprise du travail du personnel féminin des ONG sont proches de la finalisation (chef de l’agence d’aide)

KABOUL, Afghanistan – Le chef d’une importante agence d’aide internationale a déclaré mardi que des responsables talibans clés lui avaient dit lors de réunions qu’ils étaient sur le point de finaliser des directives qui permettront aux femmes afghanes de reprendre leur travail pour des organisations non gouvernementales. Mais ils n’ont pas été en mesure de donner une chronologie ou des détails lorsqu’ils ont été pressés.

En décembre dernier, les talibans ont interdit aux femmes afghanes de travailler dans des ONG, prétendument parce qu’elles ne portaient pas correctement le hijab – le foulard islamique – et ne respectaient pas les règles de ségrégation sexuelle. En avril, ils ont déclaré que cette interdiction s’étendait aux bureaux et agences de l’ONU en Afghanistan. Il existe des exemptions dans certains secteurs comme les soins de santé et l’éducation.

Quelques jours avant l’entrée en vigueur de l’ordre des ONG, les talibans ont interdit aux femmes d’accéder aux universités, ayant déjà empêché les filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année. En novembre dernier, les femmes ont été interdites d’accès aux espaces publics, y compris les parcs.

En janvier, les talibans ont déclaré qu’ils travaillaient sur des directives pour que les femmes retournent travailler dans des ONG. Ils ont précédemment déclaré qu’ils travaillaient sur des lignes directrices pour que les filles et les jeunes femmes puissent retourner à l’école, mais celles-ci ne se sont pas encore concrétisées.

Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, se rend en Afghanistan pour la deuxième fois en cinq mois afin de persuader les dirigeants talibans du pays d’annuler l’interdiction imposée au personnel féminin de l’organisation.

Egeland a rencontré le vice-gouverneur de Kandahar, Maulvi Hayatullah Mubarak, qu’il a décrit comme ayant « des contacts directs et des liens » avec le chef taliban Hibatullah Akhundzada, qui a ordonné l’interdiction de l’éducation et des ONG. Il a également rencontré le chef de la direction de l’économie de Kandahar, Mawlawi Abdul Salam Baryali.

« Les autorités de Kandahar ont une position particulière puisque l’émir (Akhundzada) siège à Kandahar », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Tout accord que nous pouvons obtenir à Kandahar peut avoir un impact national. Ces directives sont sur le point d’être finalisées et devraient être mises en vigueur prochainement, c’est ce qui a été véhiculé.

Egeland a déclaré qu’il avait pressé les responsables talibans d’avoir un calendrier et des éclaircissements sur le mot « bientôt », mais ils n’ont pas donné de détails.

On lui a dit que les talibans ne pouvaient rien garantir car tout devait être confié à la direction suprême. Ils lui ont également dit qu’ils travaillaient sur le dossier des ONG depuis des mois et que la plupart des problèmes avaient été résolus.

Les directives couvriront probablement les codes vestimentaires, la ségrégation sexuelle sur le lieu de travail et un accompagnateur pour les déplacements. Egeland a averti que ce ne serait pas une levée de l’interdiction si les directives allaient au-delà.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés risque de perdre 40 % de son financement pour l’Afghanistan en raison de l’interdiction de l’emploi et de l’éducation des femmes, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la perte potentielle signifiait une baisse de 40% du nombre de personnes atteintes. L’agence a également licencié 220 de ses 1 500 employés et fermé cinq bureaux. Mais il retient le personnel afghan masculin et féminin qui ne peut pas travailler en raison des interdictions. L’agence ne déploie pas d’équipes exclusivement masculines.

« Je crois à leurs promesses », a-t-il déclaré à propos des talibans. « Mais je ne peux qu’accepter les faits. »

Abdul Rahman Habib, porte-parole du ministère de l’Economie, a déclaré qu’il était trop tôt pour parler des directives des ONG.

« Si cela vient d’une autre source, nous n’en sommes pas responsables », a-t-il déclaré. « Nous sommes la seule source de confirmation. Le moment venu, nous l’annoncerons officiellement.

Les talibans ont déclaré à plusieurs reprises aux hauts responsables humanitaires en visite en Afghanistan depuis décembre que les restrictions imposées par les ONG étaient des suspensions temporaires et non une interdiction.

Mais l’ordre est activement appliqué par l’agence de renseignement du pays, qui relève de la direction des talibans à Kandahar.