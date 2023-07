Faire une course de 8 km peut sembler un enfer pour de nombreux lecteurs, mais cela contribue grandement à améliorer mon humeur. Si je suis coincé dans une histoire particulièrement difficile, dans l’enfer sans fin de Zoom ou frustré de regarder un écran toute la journée, me lancer sur des Nikes et trotter dans le quartier semble me sortir de l’ornière. Et puis quand je rentre à la maison, il n’y a rien qui me rend plus heureux que de claquer une canette de Pepsi Max. (Préoccupations de santé exagérées, soyez damnés!) Une double dose de joie dans la journée.

Mes preuves anecdotiques des capacités de l’exercice à améliorer l’humeur sont étayées par des milliers de sites Web proposant une multitude de stratégies qui vous rendront plus heureux. Par exemple, notre site soeur Healthline présente 27 habitudes cela peut vous aider à « être heureux ». Ceux-ci incluent des choses comme sourire, respirer profondément et reconnaître le malheur. L’exercice est également sur la liste.

Mais une nouvelle revue systématique, publié jeudi dans la revue Nature Human Behavior, suggère que les preuves scientifiques de certaines des stratégies les plus recommandées pour stimuler le bonheur sont assez faibles. Cela ne veut pas dire les stratégies ne le faites pas travail, juste que les scientifiques savent moins pour qui ils pourraient travailler et quand ils pourraient travailler que les gens ne le pensent.

Les chercheurs à l’origine de l’examen – Dunigan Folk, un doctorat en psychologie. étudiant, et son professeur, Elizabeth Dunn, à l’Université de la Colombie-Britannique – ont d’abord effectué une recherche sur Internet pour déterminer les cinq stratégies les plus courantes recommandées dans les médias lorsque les gens cherchaient via Google avec des termes comme « comment être heureux » et « stratégies du bonheur ».

Cela a produit une liste de sites Web offrant des conseils, y compris Healthline, WikiHow, Forbes et le New York Times et a aidé à identifier les cinq premiers : montrer de la gratitude, socialiser, pleine conscience et méditation, activité physique et exercice, et passer du temps dans la nature.

Explorer la science du bonheur

S’appuyant sur la littérature scientifique, Folk et Dunn ont pu identifier plus de 500 études qui avaient examiné les stratégies dans des contextes non cliniques. Cependant, seules 57 de ces études étaient soit « préenregistrées », soit contenaient un échantillon suffisamment important pour évaluer les stratégies de manière exhaustive. La préinscription est une stratégie que les psychologues et d’autres disciplines scientifiques utilisent pour documenter publiquement leur plan d’études. Il est suggéré que cela aide à réduire les faux positifs et, dans la nouvelle revue, est considéré comme un élément important de la force des preuves dans une étude particulière.

À l’aide de leur collection de 57 études, la paire a examiné la science qui sous-tend les cinq principales stratégies, trouvant qu’il y avait des preuves que l’expression de la gratitude et l’interaction sociale peuvent améliorer le bonheur, mais beaucoup moins de preuves pour l’exercice, la pleine conscience et la méditation, et l’exposition à la nature. Cela signifie-t-il que ces stratégies ne le faites pas nous rendre plus heureux et ne pas travailler ? Non, ce n’est pas là que Folk et Dunn veulent en venir.

« Nous ne voulons certainement pas dire que ces stratégies s’apparentent à de l’huile de serpent », a déclaré Folk. « Il y a de nombreuses bonnes raisons de penser qu’ils améliorent l’humeur, et ils améliorent presque certainement l’humeur de certaines personnes. »

Il souligne que cet examen particulier n’examinait pas les preuves de stratégies particulières et comment elles pourraient aider certains groupes de personnes. Par exemple, si une étude examinait comment l’exercice aide les personnes souffrant de problèmes de poids chroniques à se sentir plus heureux, elle n’a pas été incluse ici.

« Il est très possible qu’il existe des preuves de haute qualité que certaines de ces stratégies sont efficaces pour différentes affections cliniques comme le trouble anxieux », a-t-il déclaré.

Le message clé n’est pas « cela ne vous rendra pas heureux » mais plutôt « nous avons des preuves plus faibles sur la façon de nous rendre heureux que vous n’auriez pu le voir en ligne ». Folk et Dunn soulignent également le besoin urgent de mener de meilleures expériences qui soient à la fois préenregistrées et disposent d’échantillons suffisants pour comprendre à quel point ces stratégies sont efficaces.

Comment pouvez-vous être plus heureux ? Essayez tout!

Bien qu’exprimer sa gratitude semble être utile pour améliorer le bonheur dans les deux études suffisamment puissantes et préenregistrées citées dans la revue, les avantages sont de courte durée. Dans les deux études, des parents ou des étudiants de premier cycle américains ont écrit une lettre de gratitude, les comparant à des écrits sur ce qu’ils ont fait la semaine dernière ou à une liste d’activités quotidiennes. Les auteurs de la revue ont conclu que « les pratiques de gratitude peuvent améliorer l’humeur, au moins temporairement ».

C’est quelque chose que CNET a écrit dans un article de conseils « Essayez ceci » il y a quelque temps, à la suite d’une étude de 2005 qui suggérait d’écrire trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Dans l’examen de Folk et Dunn, les chercheurs ont découvert que cette étude particulière n’était pas suffisamment alimentée ou préenregistrée. Cela ne signifie pas que la stratégie n’aidera pas les gens, mais simplement que nous devons être conscients du fait que les articles « comment être heureux » pourraient ne pas avoir toutes les réponses – parce que même les experts ne le font pas !

Et pour ce que ça vaut, Folk dit qu’il est un passionné d’exercice et pense que cela améliore son humeur. Écrire le papier n’a pas changé cela. Il aime aussi sortir avec des amis, jouer du piano et lire des romans. Ces choses, lui dit son expérience, améliorent son humeur. Ce n’est peut-être pas le cas de tout le monde.

« Je pense que les gens devraient voir ce que la science recommande, essayer les stratégies et suivre ce qui fonctionne pour eux », a-t-il déclaré.

Je m’en tiendrai à la course et au Pepsi Max, merci.