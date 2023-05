Selon les rumeurs, Xiaomi Mix Fold3 apporterait une caméra UD, une charge sans fil de 50 W

La gamme Mix Fold de Xiaomi devrait accueillir un nouveau membre plus tard cet été avec le Mix Fold3. Selon les rumeurs, le prochain appareil apporterait un chipset Snapdragon 8 Gen 2 et une caméra périscope ainsi qu’un corps étanche avec un indice de protection IP approprié. Pronostiqueur fiableStation de chat numérique a maintenant partagé son dernier ensemble de spécifications divulguées sur le Mix Fold3 et ils suggèrent une caméra sous-affichage (UD) sur l’écran pliant principal, ce qui manquait sur les deux premières générations du Mix Fold.

La nouvelle fuite corrobore également les rapports précédents concernant un objectif périscope 5x, un chipset Snapdragon 8 Gen 2 et une charge sans fil de 50 W. La nouveauté est que Xiaomi travaille peut-être également sur un téléphone pliable concept Explorer Edition qui pourrait être introduit aux côtés du Mix Fold3. Il n’y a pas de détails concrets sur le futur téléphone concept Xiaomi pour l’instant. Xiaomi devrait lancer le Mix Fold 3 en août.

