La série Mi 11 de Xiaomi, la prochaine génération de smartphones phares de la société, était une offre à venir très attendue, même avant que la société n’annonce officiellement le smartphone lors du Snapdragon Summit de Qualcomm plus tôt ce mois-ci. Il y a quelques jours, les rendus conceptuels du Xiaomi Mi 11 faisaient allusion à la conception possible du smartphone qui comprenait un écran incurvé et une triple caméra arrière. Maintenant, les capacités de charge rapide de la série Mi 11 ont fuité dans un rapport récent.

Selon les pronostiqueurs connus, Digital Chat Station, les Mi 11 et Mi 11 Pro seront livrés avec une prise en charge de charge rapide allant jusqu’à 55 W. Digital Chat Station cite une liste 3C qui montre que les batteries du Mi 11 et du Mi 11 Pro seront respectivement de 4780 mAh et 4970 mAh. Dans son tweet, le fuyant suggère que les deux smartphones Mi 11 pourront se recharger de zéro à 100% en 35 minutes. Plusieurs rapports ont suggéré que Xiaomi utilisera la technologie à double cellule pour atteindre la charge rapide de 55 W. Cela nécessite de diviser la batterie en deux parties pour obtenir une charge plus linéaire et plus rapide. On dit que le Mi 11 utilise deux cellules de 2390 mAh, tandis que le Mi 11 Pro peut utiliser deux cellules de 2485 mAh. Cette technologie de charge à deux cellules a été récemment vue sur le OnePlus 8T.

小米 俩 电池 通过 认证 , 感觉 像 双 电 芯 , 这样 一 来 就是 额定 4780mAh 和 4970mAh , 标准 值 5000mAh ± 。3C 电 芯 给 55W , 估计 35 分钟 左右 满 电 吧[吃瓜] pic.twitter.com/RbAa63RcO0 – Station de chat numérique (@StationChat) 7 décembre 2020

Le design du Xiaomi Mi 11 a récemment été évoqué dans un rendu conceptuel qui a fait surface en ligne. Le rendu du Mi 11 faisait allusion au Mi 11 avec un écran perforé incurvé et une triple caméra arrière.

Il est confirmé que la série Xiaomi Mi 11 est alimentée par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. En dehors de cela, le smartphone aurait un écran QHD + 120 Hz. La série Mi 11 peut également arborer un capteur d’appareil photo principal de 108 mégapixels à l’arrière et serait livrée avec au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.