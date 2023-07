Selon les rumeurs, une autre légende de Barcelone rejoindrait Messi à Miami

Andres Iniesta, un ancien grand barcelonais, aurait conclu un accord préliminaire pour rejoindre Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets à l’Inter Miami.

Le milieu de terrain expérimenté est sur le point de devenir le prochain grand ex-Blaugrana à être transféré au stade DRV PNK. rapporté la nouvelle. Cependant, l’Inter Miami et les comptes officiels n’ont pas encore publié d’informations. Jorge Mas, le président du club, a été très actif dans la communication des objectifs du club. Iniesta est actuellement sans contrat après avoir échoué à obtenir une prolongation avec le club japonais Vissel Kobe après un séjour de cinq ans ensemble.

Bien qu’il ait été le meilleur joueur de la J1 League, le joueur de 39 ans n’a pas été en mesure de mener Kobe à son premier championnat. Ainsi, le vainqueur de la Coupe du monde en 2010 pourra peut-être trouver refuge à Miami s’il refuse de se retirer du sport.

Andres Iniesta pourrait avoir l’Inter Miami dans ses plans

Le milieu de terrain expérimenté n’a pas l’intention immédiate de raccrocher les crampons.

« Je veux continuer à jouer au football. Je me sens capable de continuer à jouer. Mais à la fin de ce chapitre, nous verrons ce qui est possible. Je veux terminer ma carrière sur le terrain en jouant, et c’est ce que j’espère faire. [But] Je dois vous dire la vérité, je ne sais pas.

Iniesta a déclaré qu’il se souviendrait avec émotion de son séjour au Japon.

« J’ai été bien accueilli ici dès le premier jour. C’est une journée très émouvante après tant d’années. J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même sur et en dehors du terrain. J’en suis très fier », a-t-il déclaré aux médias.

Messi, Alba et Busquets prêts à accueillir un autre ancien joueur de Barcelone

Le rapport indique que l’Inter Miami veut satisfaire le désir d’Iniesta de continuer à jouer. Ce faisant, il continuerait à accumuler d’anciennes superstars de Barcelone.

Malgré le remplacement de l’ancien entraîneur par Gerardo Martino, les performances médiocres de l’équipe en championnat ne se sont pas améliorées. Les Herons sont désormais embourbés au bas de la Conférence Est.

Un joueur du calibre d’Iniesta serait la cerise sur le gâteau pour la redoutable collection de joueurs de Miami. Chacun a joué un rôle central pour amener Barcelone aux sommets du football de club. Cependant, étant donné que l’équipe de David Beckham emploie actuellement trois joueurs désignés, Leonardo Campana devrait être libéré avant que le vétéran puisse rejoindre l’équipe.

