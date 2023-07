Selon les rumeurs, tous les modèles d’iPhone 15 auraient des batteries plus grandes

Selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine, censée provenir d’un « initié » d’une usine Foxconn, la gamme Apple iPhone 15 de cette année verra une nette amélioration de la capacité de la batterie. Les quatre modèles en bénéficieront.

Voici donc les tailles supposées. L’iPhone 15 aurait une batterie de 3 877 mAh, l’iPhone 15 Plus de 4 912 mAh, l’iPhone 15 Pro de 3 650 mAh et l’iPhone 15 Pro Max de 4 852 mAh.

À titre de comparaison, notez que l’iPhone 14 est livré avec une cellule de 3 279 mAh, l’iPhone 14 Plus une batterie de 4 323 mAh, l’iPhone 14 Pro a une capacité de 3 200 mAh et l’iPhone 14 Pro Max fonctionne avec 4 323 mAh tout comme le Plus.

Ainsi, les augmentations sont assez importantes dans tous les domaines, et si cette rumeur se concrétise, il est assez clair que les appareils d’Apple se classeront très haut dans nos tests de batterie. C’est la première fois qu’un iPhone obtient une puissance aussi proche de 5 000 mAh, et lorsque vous tenez compte des puces conçues en interne notoirement optimisées d’Apple, la durée de vie de la batterie sur tous ces éléments devrait être exceptionnelle.

Selon une rumeur précédente, les iPhone de cette année seront légèrement plus épais que leurs prédécesseurs, ce qui est parfaitement logique s’ils contiennent des batteries plus grandes.

Une rumeur distincte provenant de Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, indique que le stockage de base de l’iPhone 15 Pro sera de 256 Go, soit le double des 128 Go actuels. Ce serait encore un autre différenciateur entre les pros et les non-pros, car ces derniers resteront à 128 Go.

Source (en chinois) | Via