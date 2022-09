Selon les rumeurs, Taylor Swift jouerait le premier Apple Music Super Bowl Halftime Show

Plus tôt aujourd’hui, la NFL a annoncé que Apple a signé un partenariat pluriannuel avec Apple Music pour sponsoriser le Super Bowl Halftime Showla performance musicale la plus regardée de l’année dans le monde, Apple remplaçant Pepsi en tant que sponsor principal à partir de l’année prochaine avec le Super Bowl LVII, qui se jouera le dimanche 12 février 2023 à Glendale, AZ.

La nouvelle étant rendue publique, un rapport de Variétéqui cite des sources “proches de la situation”, affirme que Taylor Swift devrait faire la une de l’émission de mi-temps du Super Bowl LVII l’année prochaine, comme l’a repéré 9to5Mac.

Selon l’annonce officielle de la NFL d’aujourd’hui, Apple offrira “des détails exclusifs et des aperçus” avant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl sur les réseaux sociaux.

La musique et le sport occupent une place particulière dans nos cœurs, nous sommes donc très heureux qu’Apple Music fasse partie de la plus grande scène de la musique et du football, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. Nous attendons avec impatience des performances encore plus épiques l’année prochaine et au-delà avec le Apple Music Super Bowl Halftime Show.