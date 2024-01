Selon les rumeurs, Samsung réduirait les coûts des écrans pliables grâce à l’impression à jet d’encre

Plus gros, c’est vraiment mieux

Samsung a mis à niveau son dernier clapet pliable avec un écran externe plus grand de 3,4 pouces. Le Galaxy Z Flip 5 est capable d’afficher des emails, des textes et même des vidéos sans ouverture. De plus, l’appareil présente des cadres plus fins sur son écran interne, ce qui offre une expérience plus immersive lors du défilement et des jeux.