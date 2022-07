Selon les rumeurs, Samsung organiserait un événement Unpacked le 10 août pour Z Flip 4, Z Fold 4

Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung pourrait avoir lieu dans moins d’un mois, selon un image promotionnelle divulguée par le pronostiqueur Evan Blass lundi. Sur l’image, la date du 10 août 2022 est indiquée sur ce qui semble être une silhouette floue du rumeur Samsung Galaxy Z Flip 4.

Le successeur du Galaxy ZFlip 3 devrait être lancé parallèlement au Galaxy Z Fold 4. Selon certaines rumeurs, les deux téléphones pliables bénéficieraient d’importantes améliorations de conception, telles qu’un écran de couverture plus grand pour le Galaxy Z Flip 4 à clapet et une nouvelle charnière avec une construction plus mince pour le Galaxy Z Fold 4 de la taille d’une tablette.

Outre les smartphones pliables, Samsung pourrait également lancer le Montre Galaxy 5 à cet événement. Selon certaines rumeurs, la smartwatch comporterait un capteur de température et une durée de vie de la batterie plus longue par rapport à son prédécesseur.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.