Selon les rumeurs, Realme GT Neo 5 serait livré avec une charge filaire de 240 W

La guerre de la charge sans fil a été stoppée net par la réglementation chinoise imposant un maximum de 50 W, mais il n’y a pas de telle limite pour la charge filaire, et les fabricants chinois de smartphones continuent donc d’amplifier (excusez le jeu de mots facile) leurs systèmes chaque année.

Selon une nouvelle rumeur du prolifique (et généralement fiable) Station de chat numérique, Realme prévoit de reprendre prochainement la couronne de recharge filaire de Redmi avec son smartphone GT Neo 5. Cela se déclinerait en deux versions, l’une d’elles dotée d’une batterie de 4 600 mAh et d’un support de charge de 240 W. Il s’agit sans aucun doute d’une variante du système 240W qui a été présenté par Oppo en février, et il restera apparemment exclusif à Realme pendant un certain temps avant de se répercuter sur les combinés Oppo et OnePlus.

Realme GT Neo 3 150W

Le Realme GT Neo 5 sera également disponible dans une version avec une batterie de 5 000 mAh et un support de charge “seulement” de 150 W. La démo d’Oppo de la technologie 240W a montré une batterie de 4500 mAh passant de zéro à 100% en 9 minutes, ce qui est probablement ce que vous devriez vous attendre à voir dans la GT Neo 5 dans la vraie vie, car la batterie n’est que légèrement plus grande et la technologie eu des mois pour mûrir entre-temps et devenir encore plus efficace.

À vrai dire, même si c’est 10 minutes, nous ne serons pas déçus, et vous non plus – une charge complète en si peu de temps semble toujours insensée à penser, d’autant plus qu’il existe des produits phares de la génération actuelle d’Apple et de Google qui prennent près de deux heures pour réaliser la même chose.

Le système 150 W d’Oppo peut durer 1 600 cycles de charge avant que la batterie ne tombe à 80 % de sa capacité initiale. C’est le double de ce que vous pouvez attendre d’une batterie normale. Chose intéressante, bien que Realme soit lié à Oppo (bien qu’il soit toujours indépendant à part entière), sa technologie 150 W, comme on le voit dans le GT Neo 3, est livrée avec une assurance inférieure de 1 000 cycles de charge avant que la batterie ne tombe à 80 % de sa capacité initiale.

C’est toujours louable, et cette différence entre les marques se reflète probablement aussi dans les prix de leurs appareils respectifs.

