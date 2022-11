Selon les rumeurs, Oppo Find X6 Pro apporterait trois capteurs de caméra 50MP

Les rumeurs en cours sur Oppo Find X6 commencent à se faire une image plus claire et les dernières informations semblent confirmer le matériel de l’appareil photo du produit phare à venir. Pronostiqueur Station de chat numérique affirme que le Find X6 Pro comportera trois caméras 50MP à l’arrière avec des capteurs Sony derrière les trois objectifs.

Le principal sera le Sony IMX 989 – un capteur de 1 pouce avec objectif 7P et OIS. Le module ultra-large abritera un capteur Sony IMX890 tandis que le troisième devrait également être un objectif Sony IMX890 avec zoom 2,7x et OIS. Oppo apportera également un capteur ToF (temps de vol) pour aider à la cartographie de profondeur.

Les rumeurs précédentes suggèrent que le Find X6 Pro sera disponible avec les chipsets phares de Qualcomm et MediaTek – le Snapdragon 8 Gen 2 et Dimensity 9200. Le Find X6 Pro apportera également un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La source (en chinois)