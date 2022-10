Selon les rumeurs, l’iPhone SE 4 présenterait le design de l’iPhone XR

L’iPhone SE 4 de nouvelle génération d’Apple pourrait présenter un design de style iPhone XR avec un écran LCD de 6,1 pouces, des cadres plus petits et aucun bouton d’accueil, selon le leaker Jon Prosser à FrontPageTech.comqui dit que le nouvel appareil pourrait être disponible dans les finitions Midnight, Starlight et (PRODUCT)RED.

Citant une source anonyme, FrontPageTech.com ne spécule pas sur les spécifications techniques que le nouvel appareil pourrait offrir, bien qu’il offrira probablement des mises à niveau mineures sur l’iPhone SE actuel annoncé plus tôt cette année.

Malgré l’iPhone XR avec Face ID, il n’est pas clair si la technologie passera à l’iPhone SE 4, étant donné qu’il s’agit d’une alternative abordable bas de gamme aux autres modèles de la gamme iPhone. Apple pourrait ajouter un capteur Touch ID au bouton d’alimentation de l’appareil, similaire à ce que nous avons vu avec les modèles d’iPad récents, y compris l’iPad Air et l’iPad mini.

Dans son rapport, Prosser a partagé des concepts exclusifs montrant à quoi pourrait ressembler le nouvel appareil avec les finitions Midnight, Starlight et (PRODUCT)RED.

Ce n’est pas la première fois que la rumeur dit qu’Apple donnera à l’iPhone SE une refonte de type iPhone XR. En 2021, des rumeurs affirmaient que le prochain iPhone SE, qu’Apple a sorti depuis, offrirait de nombreuses fonctionnalités de l’iPhone XRmême si les rumeurs ne se sont jamais concrétisées.

La dernière mise à jour iPhone SE d’Apple est arrivée en mars, avec le lancement de l’iPhone SE 5Gavec la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, une connectivité 5G, une meilleure autonomie de la batterie, une durabilité améliorée et un nouveau système d’appareil photo avec styles photographiques, Deep Fusion et plus encore pour un nouveau prix plus élevé de 429 $ (US).

