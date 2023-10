Selon les rumeurs, l’iPhone 16 Pro serait doté d’un objectif de caméra Ultrawide amélioré, d’une 5G plus rapide, du Wi-Fi 7, etc.

Bien que l’iPhone 15 Pro ait moins d’un mois, des rumeurs commencent maintenant à spéculer sur ce qui sera nouveau avec l’iPhone 16 de nouvelle génération, avec un nouveau rapport suggérant que l’iPhone 16 Pro pourrait offrir un objectif de caméra Ultrawide amélioré, plus rapide. 5G, Wi-Fi 7 et plus encore.

L’idée vient de l’analyste Jeff Pu, qui affirme que l’année prochaine, l’iPhone 16 Pro pèsera probablement le même poids que l’iPhone 15 Pro, citant des sources de la chaîne d’approvisionnement pour son pool d’informations préliminaires.

Pu suggère que pour l’iPhone 16 Pro, Apple utilisera le modem Qualcomm Snapdragon X75, qui sera exclusif aux modèles de la série Pro, apportant la « 5G Advanced » à l’iPhone 16 Pro et à l’iPhone 16 Pro Max.

Apple annoncera probablement l’iPhone 16 à l’automne prochain, ce qui laisse une année complète pour que les plans puissent éventuellement changer.

Le rapport de Pu doit être pris avec des pincettes, compte tenu de son bilan mitigé.