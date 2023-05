Selon les rumeurs, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max présenteraient des écrans plus grands de 6,3 pouces et 6,9 pouces

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max de 2024 présenteraient une augmentation de la taille de l’écran, les modèles passant respectivement à 6,3 pouces et 6,9 pouces, selon Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants.

Parler avec MacRumeursYoung suggère qu’Apple augmentera la taille des iPhones de la série Pro l’année prochaine, les appareils passant des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Lundi, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il était « probable » que l’année prochaine L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max abandonneront les boutons physiques de volume et d’alimentation trouvé sur les appareils de la génération actuelle pour un nouveau bouton à semi-conducteur unique non mobile qui simulera la sensation des boutons physiques via un logiciel.