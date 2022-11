Selon les rumeurs, l’iPhone 15 serait doté d’un châssis en titane avec des bords arrière incurvés

Selon les rumeurs, Apple envisagerait une conception de châssis en titane avec des bords arrière incurvés pour l’iPhone 15, selon un bailleur de fonds réputé qui suggère que le nouvel appareil aura un boîtier avant carré et un dos arrondi, similaire à l’iPhone 5c.

La réclamation provient d’un utilisateur de Twitter @ShrimpAppleProqui a déjà partagé des informations précises sur les futurs produits Apple.

Selon le bailleur, qui prévient que l’information est “encore très tôt”, l’iPhone 15 aura “toujours une vitre arrière” et aura des bords arrondis autour du permis, marquant la première fois que des bords arrondis apparaissent sur l’iPhone depuis l’iPhone 11.

Bien que les informations soient vagues, l’affirmation suggère que l’iPhone 15 pourrait présenter un profil similaire à l’Apple 5c.

Le titane est hautement recyclable, ce qui réduit les coûts de production et est également plus résistant que l’acier inoxydable, qu’Apple utilise actuellement aux côtés de l’aluminium pour le cadre interne de ses iPhones. Apple utilise déjà du titane pour l’Apple Watch Ultra et l’Apple Card physique, mais un passage au titane pour l’iPhone marquerait une dépendance importante à l’égard du matériau.

En plus des propriétés recyclables du titane, le matériau rendrait l’iPhone 15 plus résistant aux rayures, ajoutant également une rigidité supplémentaire pour résister à la flexion.

Ce n’est pas la première fois que l’on dit que le titane arrive sur les futurs modèles d’iPhone. En 2021, P Morgan Chase a affirmé que Apple utiliserait un châssis en alliage de titane sur l’iPhone 14 Pro, bien que cela ne soit jamais arrivé réalisation.