Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro serait doté de boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs

L’analyste du secteur Ming-Chi Kuo a suggéré que les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de l’année prochaine pourraient comporter des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs, remplaçant les boutons mécaniques des modèles actuels et simulant la sensation d’une presse physique en ajoutant Taptic supplémentaire Moteurs.

Semblable à la façon dont Apple a abandonné le bouton d’accueil mécanique de l’iPhone 7 au profit d’un bouton à semi-conducteurs, les nouveaux boutons de volume et d’alimentation que Kuo suggère de venir sur l’iPhone l’année prochaine imiteraient la sensation d’une pression physique en faisant une petite vibration à partir de deux nouveaux moteurs Taptic signalés sur les côtés internes gauche et droit des nouveaux appareils.

Ma dernière enquête indique que le bouton de volume et le bouton d’alimentation de deux nouveaux modèles d’iPhone haut de gamme iPhone 15/2H23 peuvent adopter une conception de bouton à semi-conducteurs (similaire à la conception du bouton d’accueil de l’iPhone 7/8/SE2 & 3) pour remplacer la conception physique/mécanique des boutons », rapporte Kuo.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 28 octobre 2022

Comme Apple l’a fait avec le bouton Accueil de l’iPhone 7, les utilisateurs pourront probablement personnaliser la sensation des boutons de volume et d’alimentation de l’iPhone 15 Pro, avec de nouveaux paramètres permettant aux utilisateurs de modifier la force des vibrations qui simulent la pression physique. .

