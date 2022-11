Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro prend en charge des vitesses de transfert filaires plus élevées via USB-C par rapport à l’iPhone 15 ordinaire

On s’attend généralement à ce qu’Apple remplace le connecteur Lightning par l’USB-C à partir de la série iPhone 15 l’année prochaine, bien que, selon l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi KuoApple limitera probablement les vitesses de transfert USB-C rapides aux modèles ‌iPhone 15‌ Pro haut de gamme et non aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques.

Selon Kuo, les modèles ‌iPhone 15‌ standard continueront probablement à offrir des vitesses de transfert USB 2.0, les mêmes que Lightning sur la gamme actuelle d’iPhone, avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max censés comporter “au moins” USB 3.2 ou Thunderbolt 3.

La décision d’Apple de remplacer le connecteur Lightning par l’USB-C a été confirmée par Greg Joswiak le mois dernier en réponse à l’adoption par l’Union européenne d’une nouvelle loi qui oblige tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE à adopter des ports de charge USB-C d’ici l’automne 2024.

Ma dernière enquête indique que tous les nouveaux iPhones de 2H23 abandonneront Lightning et passeront à USB-C, mais seuls deux modèles haut de gamme (15 Pro et 15 Pro Max) prendront en charge le transfert filaire haut débit, et les deux standards (15 et 15 15 Plus) prennent toujours en charge USB 2.0 comme Lightning. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 17 novembre 2022

L’USB 3.2 prend en charge des vitesses allant jusqu’à 20 Gb/s et Thunderbolt 3 prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu’à 40 Gb/s, ce qui suggère que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient voir des améliorations de vitesse significatives par rapport aux vitesses de transfert USB 2.0 qui sont limitées à 480 Mb/s. .