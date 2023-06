Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max coûterait 200 $ de plus que l’iPhone 14 Pro Max

Un rapport d’Asie affirme qu’Apple pourrait augmenter le prix de l’iPhone 15 Pro Max d’environ 200 $ par rapport au prix de l’iPhone 14 Pro Max de génération actuelle, marquant la première augmentation de prix de la gamme d’iPhone de la série Pro depuis plusieurs années. .

Selon l’Economic Daily Newsl’iPhone 15 Pro Max de 1 To le plus performant pourrait être vendu jusqu’à 1 800 $ cette année, ce qui serait l’iPhone le plus cher jamais vendu par Apple, le rapport citant l’augmentation des coûts des composants comme moteur de l’augmentation des prix.

Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max comporterait une puce A17 Bionic de nouvelle génération, par rapport à l’A16 Bionic trouvée dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière, et un nouvel objectif de caméra périscope, qui sera exclusif au 6.7- modèle Pro Max en pouces.

Le rapport indique que le marché s’attend à ce qu’en raison de la grande mise à niveau des spécifications, la nouvelle série d’iPhone 15 devrait voir ses prix passer de 100 à 200 dollars.

Apple vend actuellement l’iPhone 14 pour 799 $ et le plus grand iPhone 15 Plus pour 100 $ de plus à 899 $. L’iPhone 14 Pro commence à 999 $ et l’iPhone 14 Pro Max coûte 1 099 $.

On ne sait pas si Apple absorbera une partie des augmentations de prix qui lui sont imposées par les fournisseurs, réduisant ainsi l’augmentation globale des prix, ou si le coût total sera répercuté sur le client.