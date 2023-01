Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro aurait un nouveau design avec des cadres plus fins et des bords incurvés

Selon les rumeurs, Apple donnerait à l’iPhone 15 Pro et à l’iPhone 15 Pro Max de « beaux » bords incurvés avec des « lunettes plus fines », selon le leaker CrevettePommePro sur Twitter, qui suggère que les nouveaux appareils, qui sortiront cet automne, auront les mêmes tailles d’affichage que la série iPhone 14.

Dans un fil sur Twitter, le bailleur prétend avoir une source qui a des détails concernant les nouveaux appareils, affirmant que les lunettes incurvées de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max offriront une apparence semblable à celle d’Apple Watch, affirmant que tandis que l’affichage sera plat, les lunettes incurvées seront similaires à la conception de la lunette incurvée des modèles Apple Watch récents.

Selon le fil, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max présenteront les mêmes découpes Dynamic Island que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, les appareils continuant à comporter le verre de protection Ceramic Shield à l’avant, et le même quatre tailles d’écran et la série actuelle d’iPhone 14.

La source a décrit l’iPhone 15 pro max (alias ultra) est très beau. Avec les lunettes plus fines et les bords incurvés, cela pourrait créer le même effet que sur la montre Apple. – CrevettesApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) 21 janvier 2023

Dans un tweet séparé, le bailleur a déclaré que “l’iPhone 15 ressemble maintenant plus à Android que jamais”, faisant suite aux commentaires avec le vidage de fuite ci-dessus.

CrevettePommePro a déjà dit que Apple envisage une conception de châssis en titane pour la série iPhone 15 Pro et que les nouveaux modèles pourraient avoir un boîtier avant carré et un dos arrondi, similaire à l’iPhone 5c.