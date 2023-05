Selon les rumeurs, l’iPhone 15 prend en charge la charge rapide sans fil de 15 W à l’aide de chargeurs tiers non certifiés MagSafe

Selon les rumeurs, Apple prendrait en charge la charge rapide sans fil de 15 W sur tous les chargeurs tiers avec l’iPhone 15, y compris ceux qui ne sont pas certifiés MagSafe, selon une fuite dans un article de blog.

Jusqu’à présent, les chargeurs Qi qui ne font pas partie du programme de certification MFM (Made for MagSafe) ont leurs vitesses de charge réduites à 7,5 W, par rapport à la vitesse plus rapide de 15 W des propres chargeurs sans fil MagSafe d’Apple, et sous licence officielle Made for MagSafe tiers. accessoires.

La rumeur semble provenir d’une source de la chaîne d’approvisionnement, bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé dans le message.

Apple devrait bouleverser le port de charge avec la série iPhone 15, avec les quatre nouveaux modèles susceptibles d’abandonner le port Lightning au profit de l’USB-C. Selon certaines rumeurs, avec le changement, Apple limitera probablement les vitesses de transfert USB-C rapides aux modèles haut de gamme ‌iPhone 15‌ Pro et non aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques.