Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro Max d’Apple devrait emprunter ces fonctionnalités iPad

Avec leurs écrans de 6,7 pouces, les iPhone 13 Pro Max et 12 Pro Max sont les plus gros téléphones jamais sortis par Apple. La rumeur de l’iPhone 14 Pro Max, que nous allons probablement en savoir plus le 7 septembre, devrait conserver la même taille d’écran. Bien que les appareils “Pro Max” d’Apple soient nettement plus grands que les appareils standard de 6,1 pouces iPhone 135,4 pouces iPhone 13 Mini et 4,7 pouces iPhone SEils exécutent toujours le même logiciel que les téléphones plus petits d’Apple.

Si seulement il y avait plus de façons de profitez de l’écran géant du Pro Max. Heureusement, il y en a. Apple devrait s’inspirer du grand cousin de l’iPhone, le iPad. Les tablettes d’Apple sont dotées de fonctionnalités supplémentaires qui facilitent l’utilisation des applications sur un écran plus grand. La société a même renommé le système d’exploitation de l’iPad iPadOS en 2019 pour le distinguer de l’iOS de l’iPhone. L’interface de l’iPad avait tellement évolué à ce stade qu’il n’était plus logique de regrouper les deux ensembles de logiciels.

Je ne suggère pas quelque chose d’aussi radical qu’un changement de marque en “Pro Max OS”. Mais je pense qu’Apple et ses clients pourraient bénéficier de nouvelles fonctionnalités conçues spécifiquement pour les iPhones plus grands. Cela pourrait être d’autant plus important qu’Apple serait en train de lancer une version plus grande de l’iPhone 14 cette année.

Cela ne serait pas simple. Des modifications devraient être apportées pour apporter des fonctionnalités spécifiques à l’iPad telles que le multitâche à l’iPhone Pro Max. Mais Apple a déjà l’habitude d’adapter des applications et des logiciels à des produits spécifiques, comme cela s’est avéré avec l’iPad d’origine et Montre Apple. Je lui ferais donc confiance pour faire de même dans ce cas.

Voici les fonctionnalités de l’iPad qui, à mon avis, se traduiraient bien sur l’iPhone Pro Max.

Multitâche

Jason Cipriani/Crumpe



Le grand écran de l’iPhone Pro Max est idéal pour se concentrer sur une seule application, comme lire ou regarder la télévision. Mais j’aimerais aussi voir une version des capacités multitâches de l’iPad sur l’iPhone Pro Max. Pouvoir afficher plus d’une application à la fois pourrait m’éviter d’avoir à basculer si souvent entre les applications.

Apple propose deux options principales pour exécuter plusieurs applications sur l’écran de l’iPad : Split View et Slide Over. Le premier est explicite ; il vous permet de diviser l’écran entre deux applications. Les téléphones Android proposent depuis des années un mode écran partagé. Slide Over est un peu différent. Au lieu de diviser l’écran, vous pouvez ouvrir une application dans un panneau flottant qui peut être positionné de chaque côté de l’écran.

Si Apple devait apporter l’une de ces fonctionnalités à l’iPhone Pro Max, je pense que Slide Over serait le plus utile. Par rapport au mode Split View, c’est une meilleure façon d’utiliser un écran de la taille d’un smartphone. Vous pourrez consacrer la majeure partie de l’écran à une application tout en en vérifiant rapidement une autre. J’aimerais jeter un coup d’œil à mes messages Slack dans une colonne sur le côté de mon écran tout en utilisant la majeure partie de l’écran de l’iPhone pour rattraper les e-mails.

Il s’agit d’un exemple de fonctionnalité iPad qu’Apple devrait probablement modifier considérablement pour l’iPhone plutôt que d’apporter la version actuelle. L’iPhone Pro Max est grand pour un téléphone, mais il reste petit par rapport à un iPad, même l’iPad Mini.

Andrew Hoyle/Crumpe



Une façon pour Apple de faire en sorte que cela fonctionne consiste à formater les applications Slide Over comme des widgets interactifs que vous pouvez afficher tout en exécutant une autre application. Les widgets sont déjà conçus pour afficher de nombreuses informations dans un espace qui n’occupe qu’une fraction de l’écran de votre téléphone. En tant que tel, il est facile d’imaginer des applications Slide Over de type widget que vous pouvez épingler à n’importe quel coin de l’écran de l’iPhone Pro Max.

Pourtant, obtenir les fonctionnalités multitâches de l’iPad sur l’iPhone Pro Max est un long terme. Une partie de l’attrait de l’iPhone est que le logiciel est cohérent quel que soit le modèle que vous possédez, donc je doute qu’Apple compromette cela. En attendant, nous sommes coincés avec la poignée de fonctionnalités existantes spécifiques à l’iPhone Pro Max qui ont été introduites pour l’iPhone 6 Plus. Par exemple, les applications par défaut telles que Mail et Messages tirent parti de l’affichage plus grand de l’iPhone Pro Max en mode paysage pour afficher une colonne d’aperçus de message à côté du message actuellement affiché.

Nous n’obtiendrons aucune nouvelle fonctionnalité multitâche spécifique à l’iPhone Pro Max dans iOS 16, la nouvelle mise à jour du logiciel iPhone d’Apple arrive cet automne. Mais la mise à jour introduira un écran de verrouillage remanié avec des widgets pour voir plus d’informations en un coup d’œil. Bien que le nouvel écran de verrouillage soit disponible sur tous les modèles pris en charge, j’imagine qu’il ajoutera une utilité supplémentaire au plus grand écran du Pro Max.

Un mini Apple Pencil

Sarah Tew / Crumpe



Oui, je connais Steve Jobs célèbre ridiculisé l’idée d’utiliser un stylet avec un appareil mobile. Mais écoutez-moi. L’Apple Pencil s’est avéré être un compagnon précieux pour l’iPad au cours des dernières années. Il est maintenant temps de l’intégrer à l’iPhone Pro Max en tant qu’accessoire optionnel.

Je ne suis pas le seul à souhaiter un Apple Pencil compatible avec l’iPhone. Mon collègue Patrick Holland mendie un Apple Pencil depuis qu’il testé l’iPhone 12 Pro Max en 2020, affirmant qu’un MagSafe Apple Pencil serait “un accessoire qui tue”.

Tout d’abord, considérez le public de l’iPhone Pro Max. C’est pour les personnes qui sont prêtes à payer le gros prix pour le plus grand écran et le meilleur appareil photo disponibles sur un iPhone. L’Apple Pencil semble être un complément naturel au Pro Max, tant pour les photographes que pour ceux qui veulent juste un écran géant.

J’imagine que ceux qui retouchent fréquemment des photos sur leur téléphone gagneraient à retoucher avec un stylet plus précis que leur doigt, d’autant plus que des applications populaires comme Adobe Lightroom et Pixelmateur ont le support Apple Pencil. Un crayon Apple compatible avec l’iPhone pourrait également plaire à ceux qui prennent souvent des notes ou annotent des documents à l’aide de leur téléphone. La selon la rumeur iPhone 14 Maxqui serait une version 6,7 pouces de l’iPhone standard, bénéficierait également d’un accessoire crayon en option.

Le succès de la gamme Galaxy Note de Samsung (qui a maintenant été consolidée dans la Galaxy S Ultra famille) suggère également qu’il existe un public pour les stylets. Je dois admettre que je n’utilise pas très souvent le S Pen du Galaxy S22 Ultra. Mais cela s’est avéré utile pour prendre des notes lors de réunions ou pour capturer rapidement des pensées lorsque je rédige une critique et que je suis loin de mon ordinateur.

Encore une fois, cela n’aurait aucun sens d’étendre simplement la compatibilité de l’Apple Pencil actuel à l’iPhone Pro Max. Au lieu de cela, Apple devrait concevoir une version plus petite du crayon avec une pointe plus petite qui convient mieux à un écran de la taille d’un téléphone.

Une victoire pour Apple et ses clients

Patrick Hollande/Crumpe



Avec ou sans ces fonctionnalités, l’iPhone Pro Max est déjà un succès. L’iPhone 12 Pro Max était le deuxième téléphone le plus vendu au monde en 2021, selon les données de Recherche de contrepoint.

Il y a clairement une demande pour des iPhones plus grands, car en témoignent les rumeurs qu’Apple va remplacer l’iPhone mini avec un autre iPhone de 6,7 pouces cette année.

Mais pourquoi ne pas en faire plus avec le Pro Max ? Ce serait un excellent moyen pour Apple de distinguer davantage le Pro Max de ses iPhones plus petits et moins chers. Les fonctionnalités logicielles supplémentaires donneraient également plus aux propriétaires pour le prix, tandis qu’un crayon offrirait à Apple une autre opportunité de gagner de l’argent auprès des propriétaires actuels d’iPhone Pro Max. Cela ressemble à un scénario gagnant-gagnant.

Le manque de multitâche de l’iPhone Pro Max et la prise en charge de l’Apple Pencil ne sont pas nécessairement des lacunes. Mais on a l’impression qu’Apple rate une opportunité.