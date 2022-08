Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro comporterait à nouveau une large découpe d’affichage en forme de pilule

Journaliste respecté Marc Gurman est intervenu après un pronostiqueur anonyme a suggéré jeudi que la refonte par Apple de l’encoche sur les prochains iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max verra l’encoche devenir un long bloc en forme de pilule vers le haut de l’écran, comme illustré dans un nouveau concept (ci-dessus) créé par The Apple Post, au lieu des découpes d’affichage séparées en forme de pilule et circulaires qui avaient été précédemment annoncées pour les nouveaux appareils.

Selon le pronostiqueur, lorsque l’écran de l’iPhone est allumé, l’encoche de l’iPhone 14 Pro apparaîtra comme une forme de pilule plus longue “au lieu des découpes séparées en forme de pilule et d’affichage circulaire qui avaient été précédemment annoncées. L’appareil comportera toujours les deux découpes individuelles, cependant, celles-ci ne seront visibles que lorsque l’appareil est éteint, et non lorsque l’écran est allumé, car Apple désactivera les pixels d’affichage autour des découpes pour créer l’illusion d’un long découpe plutôt que deux.

Se référant à la dénonciation anonyme, qui a été envoyée à MacRumeursGurman dit “Avoir cette séparation semblerait étrange pendant l’utilisation”, affirmant que les informations fournies dans la dénonciation sont vraies.

Tipster affirme que les découpes en forme de pilule et d’affichage circulaire de l’iPhone 14 Pro pourraient être masquées par un logiciel https://t.co/83N0jgDEpF par @TomSykes pic.twitter.com/mfbaVI3c9Z – theapplepost.com (@theapplepost) 31 août 2022

iPhone 14 Pro : à quoi s’attendre

En plus des nouvelles découpes d’affichage, Selon les rumeurs, Apple augmenterait la taille de la bosse de l’appareil photo à l’arrière des appareils, probablement en raison d’un nouveau capteur d’appareil photo de 48 mégapixelsmarquant la première mise à niveau mégapixel sur un iPhone depuis l’iPhone 6s, sorti en 2015, offrant un enregistrement vidéo 8K et une qualité d’image améliorée.

Pour la première fois, Apple devrait lancer un affichage permanent avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui, similaire à l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures, offrira aux utilisateurs des informations consultables à l’écran tout le temps tout en l’écran reste à une luminosité et une fréquence d’images faibles. L’appareil assombrit l’affichage lorsque l’écran est verrouillé, montrant aux utilisateurs leurs widgets iOS 16 Lock Screen tels que la météo, les calendriers, les actions, les activités et d’autres données sans que l’utilisateur ait à réveiller son iPhone.

Apple devrait introduire une nouvelle puce A16 pour la série iPhone 14 Pro, qui comprendra des tailles d’écran iPhone 14 Pro 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max 6,7 pouces comme la série “Pro” de génération actuelle, avec les modèles qui devraient être proposés en quatre finitions de couleurs, y compris Graphite, Gold, Silver et une nouvelle couleur Purple.