Selon les rumeurs, les tourtereaux Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tout sourire au Diwali pooja de Karan Johar

Karan Johar a organisé un grand Diwali pooja au bureau de Dharma Productions à l’occasion de Diwali le lundi 24 octobre. Diverses célébrités telles que Janhvi Kapoor, Shanaya Kapoor, Rajkummar Rao, Ibrahim Ali Khan, Manish Malhotra et le couple Neha Dhupia-Angad Bedi faisait partie des rituels.

D’après les photos partagées par le PDG de Dharma Productions, Apoorva Mehta, sur sa poignée Instagram, la seule photo qui devient virale sur Internet présente les tourtereaux supposés Sidharth Malhotra et Kiara Advani. On les voit tous les deux rire de tout leur cœur alors qu’ils posent avec Karan et Apoorva sur la photo.





Les rumeurs de relation entre Sidharth et Kiara ont commencé après qu’ils aient joué ensemble dans Shershaah, le biopic basé sur la vie du capitaine Vikram Batra qui a sacrifié sa vie au service de la nation. Alors que la star de Thank God a dépeint le héros de Kargil, l’actrice de Bhool Bhulaiyaa 2 a dépeint l’intérêt amoureux de Batra, Dimple Cheema, dans le film acclamé par la critique produit par Dharma Productions.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Sidharth sera ensuite vu dans le thriller d’espionnage Mission Majnu qui mettra également en vedette la sensation sudiste Rashmika Mandanna, et fera la une de la franchise d’action Yodha avec Disha Patani et Raashii Khanna. D’autre part, Kiara sera ensuite vue dans la comédie romantique de Shashank Khaitan, Govinda Naam Mera, aux côtés de Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar.

Il est rapporté que Mission Majnu et Govinda Naam Mera ne sortiront pas en salles et ont été vendues à des plateformes de streaming. Selon plusieurs rapports, les droits de ce dernier ont été acquis par Disney + Hotstar pour Rs 62 crore. On dit également que Kiara et Sidharth mettront le feu aux écrans avec leur chimie grésillante dans un autre film romantique après Shershaah.