Selon les rumeurs, les spécifications du Pixel 7 Pro indiquent le chipset Tensor G2, aucune autre mise à niveau

Les rapports entrants sur les spécifications de la nouvelle série Pixel 7 brossent un tableau de légères mises à niveau par rapport à la génération Pixel 6 actuelle, qui a près d’un an à ce stade. Le rapport d’hier portait sur le Pixel 7, il est maintenant temps d’examiner de plus près le modèle Pixel 7 Pro.

Le passage au Tensor G2 est attendu, la nouvelle puce apporterait des améliorations au GPU, au NPU et au modem. Sur la base d’informations non confirmées de Yogesh Brar, le modèle Pro sera disponible en configurations 12/128 Go et 12/256 Go. Il n’y a pas de mot sur un modèle 12/512 Go comme les téléphones actuels – peut-être que Google l’a supprimé sur la base des données de vente ou peut-être que les informations supposées sont incomplètes.

Quoi qu’il en soit, le téléphone Pro devrait avoir une configuration téléobjectif principale 50MP, 12MP ultra large et 48MP similaire à celle de son prédécesseur, bien que la télé caméra utiliserait prétendument un nouveau capteur, un Samsung GM1 intervenant pour remplacer le Sony IMX586.

La caméra selfie aura également un changement subtil – la résolution restera à 11MP, bien que le nouveau module devrait avoir une mise au point automatique (en utilisant un nouveau capteur Samsung 3J1).











Pixel 7 Pro en obsidienne, noisette et neige

En continuant, l’affichage sonne comme avant – un panneau OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela restera un argument de vente majeur par rapport à l’affichage FHD + 90 Hz du Pixel 7 vanille.

Enfin, la batterie sera fondamentalement la même avec une capacité de 5 000 mAh et une prise en charge d’une charge rapide de 30 W (il reste à voir si le téléphone atteint réellement 30 W). La charge sans fil sera prise en charge sur les deux modèles Pixel 7.

Il semble que beaucoup repose sur la puce Tensor G2 car il s’agit de la seule mise à niveau majeure (et cela est discutable, certains pourraient souligner qu’elle a essentiellement le même processeur que le G1). Les prix devraient rester les mêmes – 600 $ pour un Pixel 7, 900 $ pour un Pixel 7 Pro. Ce n’est pas une mauvaise chose à une époque où les coûts augmentent, mais un Pixel 6/6 Pro moins cher pourrait s’avérer plus attrayant pour certains.

