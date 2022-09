Selon les rumeurs, les spécifications du Pixel 7 montrent peu d’écart par rapport au Pixel 6

Où est passée l’année ? Le Pixel 6 a été annoncé à la mi-octobre 2021 et maintenant son successeur approche à grands pas – mais si l’on en croit les rumeurs, ce sera presque le même téléphone.

Le Pixel 7 comportera le nouveau chipset Tensor G2, qui apportera des mises à jour importantes au GPU, au NPU, au modem et à d’autres matériels, essentiellement tout sauf le CPU. Il ne publiera probablement pas de résultats de test captivants, mais il offrira une accélération matérielle pour le logiciel de Google, ce qui est plus important pour l’expérience Pixel.

En ce qui concerne le reste du téléphone, le leakster Yogesh Brar a publié une fiche technique spéculative, qui ressemble à un jeu de « repérer la différence ». Cela commence par un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un dixième de pouce plus petit que l’écran Pixel 6, mais à part ça, c’est fondamentalement le même. Un affichage à 90 Hz sur un appareil quasi phare en 2023 n’aura pas l’air impressionnant.

Ensuite, l’appareil photo – 50MP principal et 12MP ultra large, utilisant respectivement les mêmes capteurs GN1 et IMX381. La caméra selfie aurait une bosse à 11MP (au lieu de 8MP), qui aura une mise au point automatique (le nouveau capteur Samsung 3J1 a PDAF). Et comme vous pouvez le voir sur les images officielles, le nouveau modèle utilise toujours le design “visière”, c’est juste que la palette de couleurs est différente cette année.











Pixel 7 en obsidienne, citronnelle et neige (images officielles)

Le Pixel 7 devrait avoir une batterie d’une capacité d’environ 4 700 mAh, pas loin de la cote officielle de 4 614 mAh de la batterie Pixel 6. De plus, le support de charge est répertorié comme 30 W, mais il devrait y avoir un astérisque à côté de cela. Malgré une certaine confusion au début sur le sujet, les deux téléphones 6 et 6 Pro se chargent à 21-23 W, et non à 30 W.

Nous avons déjà mentionné le chipset G2, le nouveau modèle est également censé être livré avec la puce de sécurité Titan, éventuellement une nouvelle version. Pourquoi cela n’a pas été intégré au G2 n’est pas clair.

Le téléphone serait configuré avec 8 Go de RAM et offrirait un choix de stockage de 128 Go ou 256 Go, comme l’année dernière. Il sera lancé avec Android 13, bien sûr, mais les pixels actuels seront rapidement mis à jour vers cette version.

Les Pixel 7 et 7 Pro seront annoncés le 6 octobre et seront en précommande le même jour (la date de livraison probable est le 13 octobre). Selon les rumeurs, les deux modèles coûteraient le même prix que leurs prédécesseurs, soit 600 $ pour le Pixel 7 (et 900 $ pour le Pro). Pour la première fois depuis quelques années, les modèles phares seront disponibles en Inde, bien que nous ne connaissions pas encore le prix pour cette région. Attendez-vous également à voir la Pixel Watch et une tablette Pixel le 6.

