Selon les rumeurs, les Samsung Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra seraient désormais accompagnés d’une hausse de prix

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus du grand événement de dévoilement du 1er février, de plus en plus de détails sur les prochains appareils Galaxy S23 de Samsung fuient chaque jour – et parfois même plusieurs fois par jour. Celui-ci n’est pas une bonne nouvelle, cependant.

Selon un nouveau rapport, basé sur des informations sur les prix pour l’Australie, les produits phares de Samsung de cette année seront plus chers que ceux de l’année dernière. En Australie, la hausse des prix est de 100 AUD pour chaque modèle et chaque variante de chaque modèle. Maintenant, 100 AUD se traduisent actuellement par environ 70 $ US, soit 65 €.

Pour ce que ça vaut, de telles “ traductions ” directes de devise à devise et de région à région fonctionnent rarement, sans oublier que les fabricants de téléphones aiment augmenter leurs prix par incréments nets de 50 ou, plus communément, de 100. Cela peut donc tourner être une hausse de 100 $ et 100 € aux États-Unis et en Europe. D’un autre côté, cela pourrait être juste 50 $ et 50 €, mais le fait est qu’une hausse des prix, quel que soit son montant exact, fait maintenant l’objet de rumeurs.

D’autre part, Samsung aurait également doublé la quantité de stockage pour ses modèles d’entrée de gamme, de 128 Go à 256 Go. La rumeur parle aujourd’hui clairement d’une variante de 128 Go, ce qui est déroutant – est-ce que ce sera une chose régionale, auquel cas l’Australie l’obtiendra et d’autres endroits non ?

Si certains endroits obtiennent un modèle de base de 256 Go, et que le prix augmente de 100 $ ou 100 € par rapport au modèle d’entrée de gamme de l’année dernière, cela pourrait même ne pas être techniquement une hausse de prix, puisque vous payez toujours plus pour plus de stockage. C’est juste que vous serez obligé d’acheter la version 256 Go même si 128 Go pourraient convenir à votre cas d’utilisation.

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation, basée sur une rumeur non confirmée, alors ne le prenez pas trop à cœur. Nous ne sommes qu’à deux semaines de recevoir les nouvelles officielles directement de la bouche du cheval, alors restez à l’écoute pour cela.

Source | Image source 1 | Image source 2