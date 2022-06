Selon les rumeurs, les nouveaux AirPods Pro offriraient le support Find My, USB-C, la détection de la fréquence cardiaque, un son amélioré, etc.

Avec des rumeurs suggérant qu’Apple annoncera de nouveaux AirPods Pro de deuxième génération plus tard cette année, un nouveau rapport de 52Audio a décrit les nouvelles fonctionnalités qui pourraient être introduites avec les écouteurs améliorés, notamment les mises à niveau audio, la prise en charge de Find My, USB-C, la détection de la fréquence cardiaque, etc.

Affirmant avoir reçu des informations sur les nouveaux AirPods, le site indique que les écouteurs seront dotés d’une puce H1 mise à jour pour offrir des performances de batterie et une acoustique améliorées, Find My support pour permettre aux utilisateurs de retrouver leurs AirPods égarés en utilisant le réseau Find My, la fréquence cardiaque et la température détection grâce à de nouveaux capteurs de surveillance de la santé, un port de charge USB-C qui remplace Lightning et de nouvelles capacités d’aide auditive.

On s’attend à ce que les AirPods Pro de deuxième génération conservent la conception originale de la première génération lancée en 2019, avec un étui de chargement sans fil mis à jour sur les cartes avec des haut-parleurs pour permettre un son plus fort lorsque les utilisateurs jouent un son pour localiser leurs AirPods manquants. en utilisant Localiser.

Des rapports suggèrent que les nouveaux AirPods Pro prendront en charge Lossless Audioquelque chose qui nécessite actuellement une connexion filaire à des écouteurs, des récepteurs ou des haut-parleurs alimentés pour écouter de la musique sans compression audio traditionnelle.

Image: 52Audio