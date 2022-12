Selon les rumeurs, les configurations, les couleurs et les spécifications de RAM / stockage de la série Xiaomi 13 fuient avant le lancement

Le lancement de la série Xiaomi 13 a été reporté, ce qui a juste donné aux fuiteurs plus de temps pour nous renseigner sur les derniers détails inconnus tels que l’appareil photo, la RAM et les spécifications de stockage pour les prochains téléphones phares.

Par Ishan Agarwal Les Xiaomi 13 et 13 Pro seront proposés en versions 8/128 Go, 8/256 Go, 12/256 Go et 12/512 Go. Les modèles d’entrée de gamme 8/128 Go offriront un stockage UFS 3.1 tandis que toutes les autres versions apporteront UFS 4.0. Tous les téléphones sont confirmés pour contenir de la RAM LPDDR5X.







Rendu Xiaomi 13

La série Xiaomi 13 sera proposée dans au moins quatre options de couleur de version générale et une version en édition limitée. Distant Mountain Blue apportera une finition en cuir tandis que Wilderness Green collera à un dos en verre. Les deux autres options de couleur qui fuient sont Ceramic Black et Ceramic White.

Pronostiqueur fiable Panda est chauve a également sonné pour confirmer les caméras, les batteries et les vitesses de charge pour les deux téléphones Xiaomi 13.

Xiaomi 13 apportera un capteur de caméra principal Sony IMX800 de 54MP avec OIS. Le téléphone apportera également un capteur OmniVision OV13B ultra large de 12 MP et un module téléobjectif Samsung S5K3K1 de 10 MP avec zoom optique 3,2x. Le Xiaomi 13, plus petit, comportera 4 500 mAh avec une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W.











Xiaomi 13 Pro (rendus spéculatifs)

Xiaomi 13 Pro comportera un Sony IMX989 50MP (capteur 1 pouce) avec OIS comme appareil photo principal. Il y a un capteur Samsung JN1 ultra large de 50MP et un téléobjectif Samsung JN1 de 50MP avec zoom optique 3,2x. Xiaomi 13 Pro comportera probablement une batterie de 4 820 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

