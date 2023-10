Selon les rumeurs, le Vivo X100 Pro apporterait une connectivité par satellite

La connectivité par satellite sur les smartphones semble être la prochaine grande fonctionnalité et un nouveau rapport de fuite PourquoiLab suggère que le prochain vivo X100 Pro pourrait comporter une messagerie satellite. Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a récemment certifié le X100 Pro (numéro de modèle V2309A) et l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la fiche technique est la messagerie satellite bidirectionnelle. Selon le nouveau rapport, le X100 Pro sera capable de transmettre et de recevoir des textes, des images, des enregistrements vocaux et même des vidéos dans des zones sans connexion Wi-Fi ou cellulaire.









Puce Unisoc V8821

Sur la base du nouveau rapport, le X100 Pro sera équipé du chipset Dimensity 9300 de MediaTek et d’une puce Unisoc V8821 distincte qui gérera la connectivité satellite. Les rapports précédents suggèrent que le X100 Pro comportera un capteur principal de 53 MP 1/1,43″.

Le jeu de tir principal sera complété par un objectif portrait de 50 MP (IMX758) avec zoom optique 2x et un module périscope de 64 MP (OmniVision OV64B) avec un objectif équivalent à 100 mm avec des pixels natifs de 0,7 µm et une ouverture f/2,5.

Selon les rumeurs, la série Vivo X100 serait lancée en Chine le mois prochain avec trois membres allant du X100 au X100 Pro+.

Source (en chinois)