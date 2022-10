Selon les rumeurs, le Sony Xperia Ace IV serait équipé d’une puce SD 4 Gen 1 et d’un écran FHD+ OLED de 5,5″

Sony a une série de téléphones exclusive au Japon, appelée Xperia Ace, qui a récemment accueilli un nouveau membre, l’Ace III. À présent Résumé de Sumaho rend compte du prochain modèle qui sera probablement lancé l’année prochaine et détaille certaines des spécifications (les informations proviennent à l’origine de sources Weibo).

Le Sony Xperia Ace IV restera relativement petit avec un écran de 5,5 pouces, cependant, il comportera un panneau OLED amélioré avec une résolution de 1 080 x 2 520 pixels. À titre de comparaison, le Mark 3 avait un écran LCD avec une résolution HD+. La nouvelle génération passera du format d’image 19:9 au standard Sony de 21:9.











L’actuel Sony Xperia Ace III

Le téléphone aura également plus de puissance de traitement des chiffres – ce ne sera pas un démon de la vitesse, mais le chipset Snapdragon 4 Gen 1 promet un processeur 15% plus rapide et un GPU 10% plus rapide que le Snapdragon 480 utilisé dans le Mark 3. Basé sur AnTuTu scores, cette puce de 6 nm fonctionne de la même manière que le Snapdragon 695 (qui alimente le Xperia 10 IV).

Les rumeurs prétendent que la puce sera associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (au lieu de 4/64 Go). Si la tradition se maintient, ce téléphone devrait également avoir un slot microSD. Il doit être résistant à l’eau et avoir une prise casque de 3,5 mm comme n’importe quel Xperia approprié.











L’actuel Sony Xperia Ace III

Quoi qu’il en soit, la batterie semble être la seule chose qui ne changera pas avec une capacité de 4 500 mAh et une charge de 18 W. C’est encore beaucoup compte tenu de la petite taille de ce téléphone par rapport à la plupart des androïdes sur le marché.

Comme nous l’avons mentionné, les trois premiers modèles Xperia Ace ont été exclusifs au Japon. Cependant, de récents murmures dans la rumeur suggèrent que cela pourrait changer pour le Xperia Ace IV, car Sony pourrait envisager de l’amener sur de nouveaux marchés.

