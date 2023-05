Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S23 FE arriverait avant le Galaxy Z Flip5 et Fold5

Les ventes de la famille Galaxy S23 de Samsung ont considérablement diminué ce mois-ci, selon un nouveau rapport d’un leakster sur Twitter. Selon la rumeur, les ventes pour tout le deuxième trimestre (avril à juin) de la gamme phare de style dalle de la société coréenne seront en baisse de 20 % par rapport à ce que la série Galaxy S22 a réussi l’année dernière. Cela semble être dû à une demande plus faible que prévu de la part des « consommateurs généraux ». Les premiers utilisateurs ont tous acheté leurs tout nouveaux appareils en mars, et après cela, apparemment, peu d’autres voulaient participer au dernier et au meilleur de Samsung.

C’est évidemment loin d’être idéal, et cela aurait conduit Samsung à pousser le lancement du Galaxy S23 FE vers l’avant. Selon les rumeurs, ce modèle arriverait sur le marché avant les Galaxy Z Fold5 et Flip5, qui devraient être dévoilés en juillet et une sortie début août.

Samsung Galaxy S21 FE

Si cette rumeur se concrétise, nous pourrions voir le Galaxy S23 FE sortir en juillet, ou peut-être même plus tôt. Le téléphone mythique fait le tour de la rumeur depuis des mois, et on dit maintenant qu’il s’agit d’une version « économique » du Galaxy S23, avec seulement quelques spécifications modifiées, nécessitant ainsi une période de développement plus courte que la normale.

Comme d’habitude, nous vous conseillons de prendre tout cela avec une dose de sel, car il s’agit simplement d’une rumeur non confirmée à ce stade. En parlant de cela, selon les rumeurs, le Galaxy S23 FE arborerait le SoC Exynos 2200 de Samsung dans toutes les régions, un appareil photo principal de 50 MP, une batterie de 4 500 mAh, 6/8 Go de RAM et 128/256 Go d’options de stockage. Plus tôt ce mois-ci, la rumeur disait qu’il arriverait « des mois après » les nouveaux pliables, alors maintenant, il semble que les choses aient radicalement changé sur ce front.

