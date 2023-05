Selon les rumeurs, le retournement de l’iPhone d’Apple n’est pas attendu avant 2025

Samsung, Motorola et même Google ont introduit des téléphones pliables comme le Galaxy Z Fold 4, Redémarrage du Motorola Razr et Pixel Fold, respectivement. Alors que le créneau devient de plus en plus encombré de téléphones pliables Android, Apple n’a toujours pas sorti son propre pliable, malgré des preuves de plus en plus nombreuses que la société semble en bricoler un, peut-être appelé l’iPhone Flip. Mais les rumeurs disent qu’Apple pourrait ne pas lancer son propre appareil à écran flexible avant 2025.

Il y a des années en 2017, les gens avaient prédit qu’un iPhone pliable pourrait être lancé dans un proche avenir en 2020 – ce qui ne s’est pas produit. Depuis, les analystes et les fuyards repoussent la date de sortie, et rumeurs et listes de souhaits ont traîné pendant que les fans de téléphone gardent espoir. En l’absence de détails confirmés d’Apple, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la future incursion de l’entreprise dans les pliables.

Date de sortie : Le lancement de l’iPhone Flip pourrait avoir lieu en 2025

Il semble que ce soit un secret de polichinelle qu’Apple travaille sur un iPhone pliable. La société dépose des brevets pour des technologies pliables depuis près d’une décennie maintenant, et bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’il en sortira même après toutes ces recherches (rappelez-vous AirPower ?), il y a toujours eu du buzz et des dates de sortie possibles flottaient depuis des années – bien que toujours pas assez solide pour être excité.

Les premières rumeurs pointaient vers 2021 comme date cible potentielle, mais l’année s’est écoulée sans iPhone pliable en vue. Un rapport de mars 2021 de l’analyste Apple de longue date Ming Chi Kuo (via MacRumors) suggéré 2023 pourrait être plus réaliste, si jamais ça arrive. Selon Kuo, Apple doit encore résoudre les problèmes de technologie et de production de masse avant de commercialiser un appareil comme celui-ci, d’où l’attente. Spéculation plus tard en 2021 de Mark Gurman de Bloomberg alignée sur les prédictions de Kuo : Dans son Bulletin de mise sous tensionGurman a déclaré que l’iPhone pliable pourrait ne pas arriver avant deux ou trois ans.

Mais depuis, de nouvelles rumeurs pointent vers une sortie encore plus tardive. L’analyste d’affichage fiable Ross Young a déclaré en février que le L’iPhone pliable a été repoussé à 2025et Kuo a révisé ses prévisions jusqu’en 2025 dans un tweet vendredi.

« Apple pourrait lancer son premier produit pliable en 2025 au plus tôt, qui pourrait être un iPad pliable ou un hybride d’iPad et d’iPhone », a écrit Kuo dans le tweet.

Le moulin à rumeurs s’est calmé depuis lors, et il ne semble pas que nous aurons un iPhone pliable pour arriver cette année aux côtés de l’iPhone 15 qui devrait être lancé plus tard cette année. Mais cela laisse encore deux ans avant que la prédiction de Kuo ne devienne réalité.

Design : à quoi ressemblera l’iPhone pliable ?

Un 2021 rapport de Bloomberg indiqué qu’Apple dispose déjà d’un prototype d’écran pliable pour iPhone. Bien que ce ne soit pas encore un modèle fonctionnel, c’est un pas en avant par rapport à un brevet – ce qui, jusque-là, était tout ce que nous avions vu.

Cette illustration, selon le dépôt de brevet d’Apple, montre un « dispositif qui se plie le long d’une partie flexible telle qu’une couture flexible associée à une charnière ». Apple/Office américain des brevets et des marques

Apple semble avoir déposé tous les brevets sous le soleil en ce qui concerne les écrans pliables, y compris un écran pliable de style origami, un écran rabattable et même un écran enveloppant. Et bien que nous ne sachions pas lequel fera la coupe finale, Kuo et Bloomberg semblent convenir que le prototype actuel est plus une conception dépliante traditionnelle.

Contrairement à Surface Duo de Microsoftqui a les charnières à l’extérieur, Apple aurait un affichage continu avec un mécanisme de charnière caché comme le Galaxy Fold.

Cependant, Apple leaker Jon Prosser a rapporté début 2021 que le L’iPhone Flip utilisera probablement un design à clapet et sera disponible en plusieurs « couleurs amusantes. » Entre le clinquant iPhone 12 violetet les nouvelles options bleues et roses pour l’iPhone 13une gamme de couleurs amusantes pour le premier appareil pliable d’Apple est certainement une possibilité.

YouTubeur ConceptsiPhone nous a également donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone Flip avec l’art conceptuel de l’iPhone pliable dans les couleurs bleu, rouge, or et vert.

Obstacles : qu’est-ce qui se dresse encore sur le chemin d’Apple ?

Corning travaille sur du verre pliable pour les téléphones pliables. Richard Peterson/Crumpe

Alors que Samsung et d’autres ont testé les eaux, Apple a appris des points faibles de leurs appareils pliables et a déterminé comment ils seraient utilisés.

Un de ces points douloureux : le pli. De nombreux matériaux de couverture actuels, y compris le mélange de verre et de plastique que Samsung utilise pour le Z Fold et le Z Flip, présentent un pli visible lorsqu’ils sont dépliés en plein écran. Pour l’éviter, Apple devrait probablement attendre que Corning, le fournisseur de verre d’Apple, crée une sorte de version pliable de son Écran de protection en céramique. La société travaille déjà sur un verre pliable, mais n’a pas annoncé de date de lancement.

Kuo a tweeté en avril 2022 qu’Apple testait un écran OLED pliable. Le site d’information technologique coréen The Elec a également rapporté qu’Apple travaillait avec LG pour développer un panneau OLED pliable.

Coût : les téléphones pliables ne sont pas bon marché

Le prix est un autre problème majeur pour ces types d’appareils. Bien que Samsung ait toujours le téléphone pliable le plus abordable avec le clapet Z Flip 4 à 999 $, la plupart des autres de la catégorie sont des pliables de style livre comme le Galaxy Z Fold 4 et le Pixel Fold qui coûtent environ le double du prix de la plupart des téléphones phares. Nous ne nous attendrions pas à ce qu’un iPhone pliable soit moins cher que ses rivaux. Le pliable d’Apple doit être conforme aux modèles pliables et non pliables actuels pour pouvoir rivaliser avec d’autres marques et inciter les utilisateurs d’iPhone à abandonner leurs appareils à écran unique et à payer plus pour un pliable.

Un rapport de l’année dernière a révélé que la moitié des consommateurs américains sont intéressés par l’achat d’un téléphone pliable, bien que les clients Apple soient légèrement moins disposés à franchir le pas que les utilisateurs de Samsung ou de LG. Mais peut-être que le « Effet pomme » changera ces statistiques si et quand un iPhone pliable deviendra réalité.

Pour en savoir plus, consultez tout ce que nous avons entendu sur l’iPhone 15. Vous pouvez également voir les téléphones les plus excitants à surveiller en 2023.