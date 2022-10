Selon les rumeurs, le prix du Motorola Razr 2022 pour l’Europe est supérieur à celui du Galaxy Z Flip4

Le Motorola Razr 2022 a été lancé en Chine en août mais n’a pas encore fait son chemin vers les marchés occidentaux. Quelques semaines d’images divulguées suggéraient qu’une expansion de la disponibilité est imminente et maintenant le prix peut également avoir fui.

Le Razr 2022 coûtera plus de 1 200 € en Europe, selon le leakster Roland Quandt. C’est assez raide – la variante de base en Chine (8/128 Go) est de 6 000 CNY (865 €) tandis que le modèle haut de gamme (12/512 Go) est de 7 300 CNY (1 050 €). Motorola peut sauter la variante de niveau le plus bas pour l’ouest, donc ce prix peut en fait s’appliquer au modèle 8/256 Go (6 500 CNY ou 940 € après une conversion directe de devise).

A titre de comparaison, un Samsung Galaxy Z Flip4 démarre à 1 100 € (8/128 Go) et plafonne à 1 280 € (8/512 Go). Le Huawei P50 Pocket avait un PDSF de 1 400 à 1 600 € selon le pays, mais il s’agit d’un modèle plus ancien de l’année dernière (et en rupture de stock en Europe, apparemment).











Motorola Razr 2022

Le Moto Razr 2022 est beaucoup plus performant que ses prédécesseurs avec un chipset phare approprié (Snapdragon 8+ Gen 1, le modèle 2019 avait un Snapdragon 710) et de bien meilleurs appareils photo. Sans oublier son grand écran P-OLED de 6,7 pouces à 144 Hz à l’intérieur et son design modernisé sans le menton nostalgique.

Même ainsi, cela pourrait s’avérer difficile à vendre. Nous n’avons toujours aucune indication sur le moment où Motorola veut lancer le Razr 2022 en Europe (et vraisemblablement en Amérique du Nord), mais cela devrait être bientôt.

