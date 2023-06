Selon les rumeurs, le nouveau Boo Lilah Pi de Drake accusé de pêche au noir

Qui est Lilah Pi, et pourquoi ses commentaires sont-ils remplis d’allégations de « blackfishing » ? En savoir plus après le flip!

Drake a également crié son huée sur un long métrage de la nouvelle chanson de J Hus, « Who Told You ». Sur la collaboration publiée jeudi, il a chanté « Alors Lilah Pi, ne fais pas pleurer mes yeux. »

Après des mois de spéculation, le Amant certifié frappe encore! Drake a fait savoir au monde que le chanteur est plus qu’un simple bonbon pour les bras. Il s’est rendu sur Instagram pour révéler à quel point Lilah est spéciale pour lui, appelant le jeune homme de 25 ans son « cœur » et son « confident ».

Le printemps est arrivé, et Drizzy aussi ! Canard semblait confirmer les rumeurs de fréquentation de son « Recherche et sauvetage » fille de couverture Lilah Pi avec un message d’anniversaire romantique.

Lilah Pi est une chanteuse et artiste britannique

Un rapide coup d’œil sur Instagram de Lilah, l’un des rares endroits où vous la trouverez en ligne, révèle qu’il y a plus dans ce méchant qu’il n’y paraît. En plus de ses superbes photos de candides et de mannequins, elle est également chanteuse et artiste visuelle.

En 2021, Lilah sort son premier EP Atlantide. Dans une interview avec Choc, elle a qualifié le projet mystérieux et méditatif de « thérapie » pendant la pandémie. Comme le titre l’indique, elle souhaite que les morceaux trippants emmènent les auditeurs dans un autre monde.

« Je suis très intéressé par la façon dont la musique psychédélique peut ouvrir nos esprits et nous faire voyager. Je veux que l’effet d’écouter ma musique soit le même que si vous preniez un psychédélique lui-même et que vous alliez dans un autre monde. J’aime tellement l’idée de ça », a-t-elle expliqué.

La jeune femme de 25 ans utilise Instagram autant pour un moodboard que pour des pièges à soif. Lorsqu’elle n’est pas en studio ou derrière la caméra, Lilah est peintre à temps partiel.

Cependant, ce n’est pas l’art de Lilah qui amène les utilisateurs d’IG à zoomer et à spéculer sur ses photos.

Bloqué par les poils de bébé ? Les commentaires sur les réseaux sociaux accusent Lilah Pi de « blackfishing »

Lilah se décrit comme une « énigme », ce qui convient à toutes les questions sur son parcours. Nous savons que Drizzy répand son amour sur toutes les races. Alors que son affection attire une nouvelle attention sur son compte, les fans se demandent si elle surfe sur la vague ridicule de « pêche au noir ».

Lorsque les utilisateurs des médias sociaux ont bien regardé le visage sans casque de Lilah, beaucoup ont pensé que le méchant bronzé ressemblait également à une autre célébrité influente.

« Impossible de dupliquer » d’accord Jordyn Woods joyeux anniversaire fille « , a plaisanté quelqu’un dans les commentaires.

C’était donc un peu choquant de revenir en arrière et de regarder de plus près les parents de Lilah.

« pourquoi tu supprimes le commentaire demandant si tu es blanc ? Lmfao », a demandé un utilisateur observateur d’IG. « elle est vraiment à la pêche noire. Faites défiler jusqu’au bout [down]et vous verrez qu’elle est blanche comme ça », a ajouté une réponse.

Plus les détectives des médias sociaux regardaient les photos de Lilah, plus ils avaient à dire sur sa mélanine trompeuse.

« Le fait qu’il s’agisse d’une femme de race blanche me prend », a écrit quelqu’un sur le message de The Neighborhood Talk à propos du message d’anniversaire de Drake. « Ses deux parents sont blancs. Je sais que je dis ça au hasard, mais c’est fou comme toutes ces femmes blanches peuvent avoir l’air métissées », a écrit un autre commentaire.

Plus vous remontez sur le compte de Lilah, plus elle ressemble à sa mère blonde aux yeux bleus. D’après la mère et la petite maman de Drake, Sophie Brussaux, un autre utilisateur d’IG a noté que Lilah était très proche de la marque du rappeur « In My Feelings »:

« Sa maman est blanche BIEN SÛR qu’il va être avec une fille blanche… il chante sur les BBW pour apaiser son public cible… comment vous manquez ça ? »

Welp, Lilah a l’air bien dans toutes les nuances, mais les questions sur le bronzage de Drake ne feront que continuer à mesure que nous en verrons plus ensemble.

Avez-vous hâte de voir plus de Drake et Lilah Pi couplés? Pensez-vous que Lilah Pi pêche au noir?