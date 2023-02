Selon les rumeurs, le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey serait HORS du choc de Manchester City

Le milieu de terrain d’Arsenal, Thomas Partey, n’a pas voyagé avec l’équipe avant le choc de ce soir avec Manchester City.

C’est selon les rumeurs, les médias sociaux s’effondrant à cause de l’idée que le Ghanéen ne figure pas. Partey a été retiré à la mi-temps contre City lors du match nul au quatrième tour de la FA Cup, que les Gunners ont ensuite perdu, en partie à cause de leur manque de domination au milieu de terrain sans leur homme clé.

En fait, Partey a raté ou partiellement raté tous les matchs perdus par Arsenal dans toutes les compétitions cette saison. Compte Twitter ‘Nouvelles de l’équipe et ticks’ (s’ouvre dans un nouvel onglet) prétend que le Ghanéen n’a pas voyagé pour ce match – mais ces rumeurs doivent être prises avec des pincettes à ce stade.

Les joueurs d’Arsenal célèbrent le but de Thomas Partey lors de la victoire 3-1 contre Tottenham (Crédit image : Getty Images)

Partey s’est en fait entraîné avec l’équipe d’Arsenal hier et la blessure subie contre City en coupe ne l’a pas empêché de participer à un match de Premier League contre Everton ou Brentford.

Erling Haaland est apparemment un doute du côté opposé – c’est donc peut-être un cas de jeux d’esprit de Mikel Arteta.

Quoi qu’il en soit, Arsenal est dans une position beaucoup plus solide pour affronter City sans Partey, après avoir signé Jorginho en janvier. L’international italien a fait ses débuts lors de la défaite à Goodison Park, mais il est le meilleur candidat naturel pour jouer seul en tant que numéro 6.

Arsenal a également Jakub Kiwior capable de jouer au milieu de terrain défensif.

Jorginho pourrait entrer dans la brèche (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Il est probable que City s’alignera de la même manière qu’ils ont joué contre Aston Villa. Guardiola a opté pour une défense à trois composée de Kyle Walker, Ruben Dias et Aymeric Laporte derrière un milieu de terrain composé de Rodri et Bernardo Silva. Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan et Jack Grealish se sont ensuite assis devant eux, derrière Haaland.

Une telle formation affrontera probablement les trois premiers et les deux n ° 8 d’Arsenal.

