Selon les rumeurs, le M3 MacBook Air serait lancé au cours du second semestre 2023

Apple travaillerait sur un nouveau MacBook Air doté d’une puce M3 3 nm de nouvelle génération, selon un rapport du site taïwanais DigiTimesce qui laisse penser que la nouvelle machine pourrait sortir au cours du second semestre 2023.

Le rapport, qui cite des informations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, affirme que les fabricants se concentrent sur le développement du nouveau MacBook Air 2023 d’Apple, qui sera probablement équipé d’un processeur 3 nm, offrant des performances plus rapides et une efficacité énergétique améliorée par rapport aux puces 5 nm actuelles d’Apple.

Le nouveau MacBook Air 2023 devrait être le premier Mac d’Apple à intégrer la puce M3, le processeur étant moins puissant que les puces M2 Pro et M2 Max récemment annoncées, commençant la série de puces M3 qui figurera probablement dans tous les nouveaux Mac après sa Libération.

Bloomberg a rapporté plus tôt ce mois-ci que Apple pourrait proposer un nouveau MacBook Air 15 pouces plus grand plus tard cette annéeavec la machine probablement basée sur le modèle de 13,6 pouces qu’Apple a annoncé l’année dernière, avec un écran Liquid Retina, une caméra HD 1080p, une charge MagSafe et plus encore dans quatre nouvelles finitions – minuit, starlight, argent et gris sidéral.