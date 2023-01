Selon les rumeurs, le casque Apple AR / MR serait à nouveau dévoilé au printemps avant la sortie à l’automne

Dans la foulée d’un aperçu de l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi Kuo plus tôt dans la semaine, qui a affirmé que le développement du casque AR / MR d’Apple avait pris du retardretardant ses débuts prévus ce mois-ci, Mark Gurman de Bloomberg a également affirmé que l’annonce prévue d’Apple en janvier avait été reportée, suggérant que le casque serait introduit ce printemps avant la conférence annuelle des développeurs mondiaux en juin.

Vendredi, Kuo a affirmé que des problèmes liés aux tests de chute de composants mécaniques et à la disponibilité d’outils de développement logiciel avaient forcé Apple à reporter l’annonce de l’appareil, Gurman corroborant aujourd’hui avec Kuo en suggérant que le casque serait lancé au printemps, avec une sortie prévue. vers fin 2023.

Selon Gurman, qui a partagé des informations dans la dernière édition de sa newsletter Power On dimanche, “Apple a déjà partagé l’appareil avec un petit nombre de développeurs de logiciels de haut niveau à des fins de test, leur permettant de se lancer dans des applications tierces”. “Bien qu’Apple ait encore de nombreux problèmes à résoudre avec l’appareil – impliquant du matériel, des logiciels et des services, ainsi que la manière dont il sera commercialisé et vendu – la société mise sur le produit comme sa nouvelle introduction pour cette année”, a-t-il déclaré. m’a dit.

Selon les rumeurs, l’appareil comporterait deux écrans 8K ultra-haute résolution avec une “pléthore” d’autres fonctionnalités, y compris la technologie avancée de suivi des yeux, le marquage Le premier lancement majeur de nouveau produit d’Apple depuis l’Apple Watch originale en octobre 2014.

En 2021 a vu The Information publie un croquis du prochain casque, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme “ayant une connaissance directe” du développementsignalant que l’appareil offrira une “visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables”.

Créateur de concepts Ian Zelbo a publié des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque d’Apple basé sur des informations divulguées antérieurement, avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.