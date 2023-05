Selon les rumeurs, l’Apple Watch Series 9 comporterait un nouveau processeur basé sur la puce A15

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine itération Apple Watch d’Apple, l’Apple Watch Series 9, comporterait un tout nouveau processeur basé sur la puce A15, qui suggère que l’Apple Watch pourrait obtenir sa première mise à niveau majeure de puce depuis l’Apple Watch. Série 6.

Au cours des dernières années, Apple a apporté des améliorations mineures à la puce S6 qui a été utilisée pour la première fois dans l’Apple Watch Series 6, la dernière Apple Watch Series 8 fonctionnant toujours sur le processeur principal qui a fait ses débuts il y a trois ans.

Cependant, avec l’Apple Watch Series 9, qui devrait être annoncée à l’automne, le portable serait doté d’un tout nouveau processeur basé sur la puce A15 qui a été lancée pour la première fois avec l’iPhone 13 et 13 mini, offrant aux utilisateurs vitesse et des améliorations d’efficacité, résultant en des temps de chargement plus rapides et une meilleure durée de vie de la batterie.

Gurman a précédemment déclaré qu’il « n’anticiperait pas de changements majeurs sur le matériel de l’Apple Watch cette année ». notant comment « quelques améliorations mineures des performances » seront probablement ajoutées pour compléter une mise à niveau relativement mineure par rapport à la génération précédente.

Contrairement à 2022, qui a vu le lancement de trois modèles d’Apple Watch: l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE de deuxième génération et la toute nouvelle Apple Watch Ultra, si le fabricant d’iPhone s’en tient à son modèle de sortie Apple Watch habituel, la société ne fera que lance une nouvelle Apple Watch cette année – l’Apple Watch Series 9.