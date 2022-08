Selon les rumeurs, «l’Apple Watch Pro» présenterait une taille de boîtier de 47 mm, contre 41 mm et 45 mm pour l’Apple Watch Series 7

Alors que nous approchons du prochain événement spécial “Far out” d’Apple le mercredi 7 septembreoù la société Cupertino devrait annoncer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2, la toute nouvelle Apple Watch robuste, et plus encore, le site Web japonais Mac Otakara a affirmé que la prochaine Apple Watch Pro robuste d’Apple sera disponible dans une taille de boîtier de 47 mm, par rapport aux tailles de boîtier Apple Watch Series 7 de 41 mm et 45 mm.

Selon le rapport (via MacRumeurs), la nouvelle Apple Watch Pro aura le plus grand écran jamais vu sur une Apple Watch, avec des rumeurs précédentes affirmant que l’écran portable sera plus résistant aux chocs, un suivi amélioré de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, très probablement du titane, remplaçant probablement la série Apple Watch “Edition” qui était auparavant l’Apple Watch la plus premium disponible.

Lundi, l’utilisateur de Weibo OnclePan suggéré que l’Apple Watch Pro robuste ne sera pas compatible avec les accessoires Apple Watch existants et lancera sa propre gamme de bandes compatibles pour le plus grand appareil.

Selon les rumeurs, la nouvelle Apple Watch Pro haut de gamme coûterait plus de 900 $, autour du prix de départ d’un iPhone 13 Pro.