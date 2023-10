Selon les rumeurs, l’Apple Pencil 3 utiliserait des pointes magnétiques interchangeables

Le prochain Apple Pencil d’Apple pourrait comporter des pointes magnétiques interchangeables pour offrir aux utilisateurs différentes commandes et capacités de dessin, selon un fuyard réputé, qui affirme que trois nouvelles pointes interchangeables pourraient offrir des fonctions spécifiques pour le dessin, le dessin technique et la peinture.

Sur X, officiellement Twitter, Chercheur Apple Majin Bu affirme que, sur la base d’informations provenant de sources, le prochain « Apple Pencil 3 » d’Apple aura des pointes interchangeables pour différentes techniques de dessin qui nécessitent une saisie et un dessin précis, comme des coups de pinceau fins ou des dessins techniques précis.

Comme le rapporte AppleInsiderApple a déjà déposé une demande de brevet pour des pointes Apple Pencil commutables qui offriraient plus de variété à ses utilisateurs, en ayant des pointes interchangeables qui peuvent changer ce que le stylet peut faire, le brevet indiquant que l’échange pourrait couvrir de nombreux types de données différents, tels que comme « la couleur, une forme, une épaisseur, une taille, une luminosité ou une opacité » d’un marquage.

D’après ce que ma source a rapporté

le nouvel Apple Pencil 3 sera livré avec des pointes magnétiques interchangeables (pour le dessin, le dessin technique et la peinture) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh – Majin Bu (@MajinBuOfficial) 30 septembre 2023

Apple a mis à jour l’Apple Pencil pour la dernière fois en novembre 2018. Il a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à l’Apple Pencil de première génération, notamment une fixation magnétique sur le côté de modèles d’iPad comparables, des commandes gestuelles permettant aux utilisateurs d’appuyer deux fois sur le crayon pour basculer entre différents outils. dans les applications compatibles et une finition mate, offrant une prise en main plus confortable et une sensation haut de gamme par rapport au crayon de première génération.

L’Apple Pencil de deuxième génération offre également une meilleure précision et une latence plus faible, offrant ainsi une expérience d’écriture et de dessin plus réactive et plus précise.