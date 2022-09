Selon les rumeurs, la nouvelle PS5 devrait être plus mince, livrée avec un lecteur de disque amovible

Sony Playstation 5 perdre du poids dans son dernière itération, publiée plus tôt ce mois-ciet une nouvelle rumeur dit que la console s’amincira encore plus l’année prochaine.

Une PS5 plus mince arrivera en septembre 2023, selon un rapport de Jeu d’initié En Lundi. Selon les rumeurs, la nouvelle console serait dépourvue de lecteur de disque intégré. Au lieu de cela, il aura un lecteur de disque amovible qui se connecte via USB-C afin de garder l’esthétique maigre. En interne, la console aura autrement le même matériel.

Le lecteur amovible sera également disponible à l’achat séparément au cas où l’original serait endommagé, selon les sources anonymes d’Insider Gaming. La PS5 actuelle est disponible avec ou sans lecteur de disque, de sorte que les joueurs qui ont acheté l’édition numérique moins chère et sans disque pourraient ajouter la fonctionnalité avec un lecteur USB-C.

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Novembre 2023 marquera trois ans depuis la sortie de la PS5, et il est possible que Sony sorte du nouveau matériel à peu près à cette époque. La PlayStationVR 2 casque sortira dans le courant de 2023, et la version précédente du casque de réalité virtuelle est sortie en 2016, quelques semaines seulement avant la sortie de la PS4 allégée.