Selon les rumeurs, iOS 17 prendrait en charge le casque AR / VR d’Apple

iOS 17 n’a pas encore de date de sortie, mais il y a déjà des rumeurs selon lesquelles le prochain système d’exploitation mobile d’Apple apportera des modifications à un certain nombre d’applications et prendra en charge les casque AR / VR à longue rumeur.

Une nouvelle application, similaire à l’application Watch mais avec plus de fonctionnalités, pourrait être publiée avec iOS 17 pour ajouter la prise en charge du casque AR/VR d’Apple, selon le blog Apple CommentRésoudre. Le casque devrait sortir en 2023, selon Bloomberg.

Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a jeté de l’eau froide sur cette dernière rumeur, affirmant que la source est connue pour inventer “fausses informations.” Les rumeurs concernant iOS 17 doivent être prises avec des pincettes puisque rien n’est encore officiel.

Des modifications sont également censées concerner un certain nombre d’applications, notamment les applications Courrier, Rappels, Fichiers, Accueil, Fitness et Portefeuille, selon le rapport, qui fait référence à des sources anonymes qui auraient vu le code initial.

Le rapport indique également qu’iOS 17 fonctionnera sur six modèles d’iPhone qui auront le Île dynamique: les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Maxainsi que les attentes iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Comme les années précédentes, Apple devrait dévoiler la prochaine version d’iOS lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC en juin. iOS 17 pourrait être lancé aux côtés de l’iPhone 15 plus tard dans l’année, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Ces rumeurs iOS 17 apparaissent peu après la sortie de iOS 16.3. La dernière mise à jour a apporté une poignée de nouvelles fonctionnalités, comme clés de sécurité pour votre identifiant Appleet corrections de bogues pour votre iPhone.

