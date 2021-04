Apple organise sa conférence annuelle des développeurs à partir du 7 juin, et c’est là que la société devrait dévoiler les prochaines itérations de ses systèmes d’exploitation mobiles: iOS 15 et iPadOS 15. Les modifications apportées à ces derniers sont toujours présentées au début de l’été afin que les développeurs ont le temps de mettre à jour leurs applications jusqu’à ce que la nouvelle itération tombe officiellement aux côtés des nouveaux iPhones à l’automne.

Avec iOS 15, la rumeur dit qu’Apple lancera une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de définir différentes préférences de notification en fonction de votre statut actuel et de mettre à jour facilement ledit statut à partir de l’écran de verrouillage ou du centre de contrôle. Vraisemblablement, vous pourrez également utiliser Siri pour changer rapidement votre statut. Un tel statut peut être «conduire», «travailler», «dormir» ou une catégorie personnalisée de votre choix.

Le nouvel iPad Pro exécutera iPadOS 15 à partir de l’automne

Pour chaque statut, vous pouvez choisir comment vous voulez que votre appareil vous informe de choses (ou s’il le devrait), en choisissant par exemple si votre téléphone émettrait un son ou non, ce type de chose. Il y aura également une option pour définir des réponses automatiques aux messages en fonction de votre statut actuel. Ce sera une amélioration de la fonction de réponse automatique qui ne fonctionne que lorsque vous conduisez.

Il y a aussi des mises à niveau à venir vers iMessage à un moment donné dans le futur pour le faire plus comme un réseau social et lui permettre de mieux rivaliser avec WhatsApp, bien que ceux-ci n’aient pas été détaillés et qu’ils puissent être retardés et ne pas passer à iOS. 15.

Quant à iPadOS 15, il devrait prendre en charge les widgets d’écran d’accueil, qui ont été ajoutés à iOS 14 l’année dernière et font enfin le saut vers les tablettes. Comme sur les iPhones, vous pourrez placer des widgets n’importe où sur l’écran d’accueil et vous pourrez remplacer toute la grille d’application par des widgets uniquement si vous êtes fou comme ça.

Enfin, iOS 15 et iPadOS 15 devraient avoir de nouvelles protections de confidentialité, y compris un nouveau menu qui vous montrera quelles applications collectent silencieusement des données sur vous.

