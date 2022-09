Un conseil récent d’un leakster chinois Station de discussion numérique suggère que Google travaille sur un smartphone Pixel compact nommé “Neila”. L’appareil qui pourrait finir par être le Pixel 7a serait doté d’un écran plat avec une découpe de caméra selfie perforée et d’une visière arrière, tout comme sur les téléphones de la série Pixel 6. Aucun autre détail n’a été partagé sur l’appareil, mais nous pouvons supposer qu’il pourrait s’agir du Pixel 7a.

Google est déjà sur la bonne voie pour dévoiler le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro le 6 octobre aux côtés de sa toute première smartwatch – la Pixel Watch. Cela signifie que nous pourrions voir de manière réaliste le Pixel 7a au cours du troisième trimestre 2023. Apple a récemment annoncé sa série iPhone 14 qui omet un mini modèle au profit du plus grand iPhone 14 Plus de 6,7 pouces.

La source (en chinois)