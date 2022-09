Selon les rumeurs, Dynamic Island arriverait sur tous les modèles d’iPhone 15

Les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max d’Apple sont désormais disponibles dans le monde entieravec un tout nouvel écran Always-On, le tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, Crash Detection, Emergency SOS via satellite et une nouvelle façon de recevoir des notifications et des activités avec “Dynamic Island”, qui remplace l’encoche trouvée sur modèles d’iPhone précédents.

L’île dynamique, le nom d’Apple pour le système de caméra TrueDepth, fusionne et s’adapte en temps réel pour afficher les alertes, les notifications et les activitésen utilisant la découpe en forme de pilule en haut de l’écran de l’iPhone et en la transformant en une partie de l’expérience de base de l’iPhone.

Bien que Dynamic Island soit exclusif à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max cette annéeanalyste réputé de l’industrie Ross Jeune a suggéré que l’année prochaine, Apple pourrait apporter l’île dynamique à tous les modèles d’iPhone 15, remplaçant complètement la conception à encoche traditionnelle et apportant l’île dynamique à chaque iPhone de la gamme de l’année prochaine.

Dans un tweet dimancheYoung a déclaré qu’il s’attend à ce que l’iPhone 15 standard intègre l’île dynamique, bien que d’autres fonctionnalités d’affichage trouvées sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, telles que la prise en charge de ProMotion et tous les écrans, resteront exclusives au haut de gamme. Modèles d’iPhone en 2023.

Oui, Dynamic Island attendu sur les modèles standard sur le 15. Ne s’attend toujours pas à 120Hz/LTPO sur les modèles standard car la chaîne d’approvisionnement ne peut pas le supporter. – Ross Young (@DSCCRoss) 18 septembre 2022

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.