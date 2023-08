Selon les rumeurs, Apple Watch bénéficierait d’une refonte majeure pour son 10e anniversaire

L’Apple Watch Series 9 n’a pas encore été annoncée, mais nous entendons déjà des rumeurs sur le plan d’Apple pour son édition du 10e anniversaire. Cette montre, qui pourrait s’appeler Apple Watch X, arrivera en 2024 ou 2025 avec un tout nouveau design et quelques améliorations majeures, selon Mark Gurman de Bloomberg.

L’Apple Watch X pourrait être équipée d’un écran microLED plus lumineux et d’un nouveau capteur pour surveiller la pression artérielle, une fonctionnalité en préparation depuis plusieurs années. Apple continue d’étendre les fonctionnalités de santé disponibles sur l’Apple Watch, notamment l’ECG, les alertes de fréquence cardiaque élevée et basse, la détection des chutes, un capteur d’oxygène sanguin et un capteur de température. Actuellement, l’Apple Watch ne peut pas mesurer votre tension artérielle seule, mais peut être associée à d’autres appareils pour la surveillance.

Apple travaillerait également sur le développement d’une nouvelle façon de fixer les bracelets à l’appareil. Les bandes actuelles glissent dans le côté de la montre et se verrouillent en place. Pour la Watch X, Apple explore des pièces jointes magnétiques pour sécuriser un bracelet, ce qui libérerait de l’espace à l’intérieur du châssis de la montre pour une batterie plus grande, selon Bloomberg.

Apple annoncera probablement sa prochaine smartwatch, l’Apple Watch Series 9, aux côtés de l’iPhone 15 attendu lors d’un événement le mois prochain, qui aurait lieu le 12 septembre.

L’Apple Watch Series 9 devrait être une mise à jour plus mineure, et nous pourrions voir certaines des spécifications de l’Apple Watch Ultra – comme son bouton d’action dédié – se diriger vers l’Apple Watch standard. Selon les rumeurs, la série 9 serait également équipée d’un capteur pour surveiller en permanence les niveaux de glucose, bien que des rapports récents jettent un doute sur le fait que le capteur fasse ses débuts cette année.