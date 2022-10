Selon les rumeurs, Apple publierait iOS 16.2 à la mi-décembre, iOS 16.3 en février/mars

Apple prévoit de publier iOS 16.2 à la mi-décembre, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui affirme que la mise à jour viendra avant la sortie d’iOS 16.3 en février ou mars.

Dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman indique qu’iOS 16.3 sortira probablement aux côtés de macOS Ventura 13.3, qui viendra avec les rumeurs de nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max 14 pouces et 16 pouces au premier trimestre de l’année civile 2023.

Selon Gurman, iOS 16.2 et iPadOS 16.2 “devraient être publiés vers la mi-décembre”, les tests des développeurs commençant plus tôt ce mois-ci, révélant que la mise à jour inclura un nouveau widget de veille pour l’écran de verrouillage de l’iPhone, la possibilité de signaler un SOS d’urgence accidentel. déclencheurs, une nouvelle architecture pour l’application Accueil, des mises à jour plus fréquentes des activités en direct de l’écran de verrouillage, et plus encore.

