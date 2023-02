Selon les rumeurs, Apple lancerait un nouvel “iPhone Ultra” plus cher

Apple envisage un nouvel “iPhone Ultra” super haut de gamme pour s’asseoir au-dessus des modèles Pro Max de la gamme d’aujourd’hui, selon un nouvel aperçu de Mark Gurman de Bloomberg, qui dit que le nouvel iPhone pourrait être lancé dès l’année prochaine.

S’exprimant dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman déclare: «Lorsque l’iPhone 15 arrivera plus tard cette année, Apple différenciera davantage les niveaux du produit avec une gamme de matériaux, de processeurs et d’appareils photo. Cela inclut de doter le modèle Pro Max d’un objectif périscope, qui offrira un zoom optique amélioré.

“Le projet d’Apple d’établir une plus grande distinction entre le Pro et le Pro Max a suscité des spéculations selon lesquelles l’entreprise optera pour une nouvelle marque haut de gamme : l’Ultra. Apple a déjà utilisé ce nom pour son montre connectée sportive haut de gamme et la version supérieure du processeur M1. Mais au lieu de renommer le Pro Max “l’Ultra”, Apple pourrait ajouter un iPhone encore plus haut de gamme au-dessus des deux modèles Pro. En interne, la société a envisagé de faire exactement cela – potentiellement à temps pour la sortie de l’iPhone 2024. »

Selon Gurman, le nouvel “iPhone Ultra” offrira probablement d’autres améliorations de l’appareil photo par rapport aux modèles Pro et Pro Max, une puce plus rapide “et peut-être un écran encore plus grand”. Il peut également y avoir plus de fonctionnalités d’avenir, telles que la suppression définitive du port de charge.

Si Apple sortait le nouveau “iPhone Ultra”, selon Gurman, cela “pourrait certainement faire grimper les prix, mais les consommateurs auraient besoin d’une raison pour effectuer une mise à niveau”.