Selon les rumeurs, Apple lancerait l’Apple Watch Ultra de deuxième génération à l’automne

Apple travaillerait sur une Apple Watch Ultra de deuxième génération, qui devrait être lancée à l’automne.

Selon Mark Gurman de Bloombergla nouvelle Apple Watch Ultra sera annoncée aux côtés de la gamme Apple Watch Series 9 et iPhone 15 d’Apple, composée de quatre nouveaux modèles : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Les détails sur ce à quoi s’attendre avec l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération n’ont pas été partagés, Gurman déclarant simplement que le nom de code du nouveau portable est N207, l’Apple Watch Series 9 étant nommée N208 et N210 pour les modèles 41 mm et 45 mm, respectivement.

Apple a lancé la première Apple Watch Ultra l’année dernièredoté d’un tout nouveau boîtier robuste conçu pour une utilisation dans des environnements de sports extrêmes.

Dotée d’un design audacieux, l’Apple Watch Ultra est dotée d’un boîtier en titane de 49 mm et d’un écran plat en verre saphir. L’appareil dispose d’un bouton d’action personnalisable qui offre un accès instantané à un large éventail de fonctionnalités, y compris les entraînements, les points de cheminement de la boussole, le retour en arrière, et plus encore, avec jusqu’à 36 heures d’autonomie en utilisation normale, ou jusqu’à 60 heures d’autonomie en utilisant Le nouveau paramètre de faible consommation d’Apple.