Selon les rumeurs, Apple lancerait iPadOS 16.1 le 24 octobre

Apple publie généralement son nouvel iPadOS aux côtés de la version iOS correspondante, mais ce n’était pas le cas cette année. Alors qu’iOS 16 est sorti depuis plus d’un mois, iPadOS 16 n’est toujours pas finalisé pour une version grand public, mais Bloomberg Marc Gurman dit que nous pouvons nous attendre à la version stable d’iPadOS 16.1 le 24 octobre. Apple a précédemment confirmé qu’il ignorera iPadOS 16 et publiera directement iPadOS 16.1 aux utilisateurs.

Apple n’a pas encore confirmé la date de sortie, mais Gurman s’attend à ce que cela se produise bientôt et il pense que Cupertino poursuivra sa stratégie de publication de nouveaux produits et de mises à jour du micrologiciel dans la semaine de son rapport sur les résultats. Le rapport sur les résultats d’Apple pour le quatrième trimestre 2022 est attendu le 27 octobre à 14 h 00, heure du Pacifique. Alors que iPadOS 16.1 fera enfin ses débuts tant attendus, nous pourrions également voir de nouvelles annonces matérielles avec un nouvel iPad d’entrée de gamme aux côtés des modèles M2 iPad Pro et des nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max.

La source (Tweeter)